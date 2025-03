El actor cacereño que ha fichado Nacho Cano para 'Malinche'

María José Torrejón Cáceres Domingo, 22 de enero 2023, 13:45 | Actualizado 18:36h. Comenta Compartir

De la Plaza de San Jorge de Cáceres a Ifema. Juan Pedro Martín Clemente (Coria, 2002) ha cambiado en un abrir y cerrar de ojos las aulas de la Escuela Superior de Arte Dramático de Extremadura (ESAD) por el recinto ferial de Madrid, donde se representa el musical de Nacho Cano que cuenta la historia de amor entre el conquistador Hernán Cortés y la indígena Malinche.

Sin haber terminado sus estudios de interpretación, ha conseguido algo con lo que muchos sueñan y que no parece nada fácil: firmar su primer gran contrato de trabajo para un proyecto ambicioso y debutar en la profesión por todo lo alto.

Actor y cantante, Juan. P. Martín –este es su nombre artístico– se trasladó a Cáceres desde su Coria natal para estudiar segundo de Bachillerato en la modalidad de Artes Escénicas en el IES Al-Qázeres. Y después se matriculó en la ESAD, donde ingresó hace dos años y medio. En este tiempo ha compatibilizado los estudios con sus colaboraciones para la empresa de producción teatral Insertus y para el grupo Cambaluz. Se ha formado, además, como cantante en la Escuela de Canto de Badajoz (Ecaba).

Pero su destino cambió el pasado 15 de diciembre. O, mejor dicho, un poco antes, cuando una compañera le animó a que se presentara al casting convocado por Nacho Cano, miembro fundador de Mecano, artífice también del musical 'Hoy no me puedo levantar' y autor de 'Malinche'.

«Una compañera de clase que confía demasiado en mí, más que yo, vio el casting y me lo dijo. Yo no sabía ni que existía el musical. Es un musical muy joven, que ha nacido en septiembre y que lleva muy poco tiempo en cartelera. Y yo estaba un poco ajeno a todo», comenta por teléfono. «Estaba estudiando, hacía mis trabajitos en Cáceres con distintas compañías... pero nada tan grande como esto», relata.

Hizo caso a su amiga. Y se presentó a la primera prueba, que consistía en enviar un vídeo cantando un fragmento determinado. Más tarde, recibió un correo electrónico en el que el equipo de Nacho Cano le citaba presencialmente para entrevistarle en persona. «Hice el casting presencial y luego me llamaron para decirme que querían reunirse conmigo para ofrecerme un puesto de trabajo», explica Juan Pedro, consciente de su suerte.

El proceso previo

El espectáculo se estrenó el 15 de septiembre. Y el cacereño se incorporó al elenco tres meses después, el 15 de diciembre. Pero todavía no ha salido a escena. De momento, cuenta, está en una fase previa de preparación en la que tiene que aprenderse todo el musical. «El proceso de ensayos ha durado mucho tiempo y la gente que está en el musical lleva mucho tiempo preparándolo. Y yo, como me he incorporado con el musical ya estrenado, me tengo que poner al día. Estoy dando clases con la profesora de canto, tengo ensayos para el personaje que me proponen y durante las funciones canto en cabina. Es una manera de aprenderme el musical participando en él», relata. «Pero a mí nadie me ha visto todavía, salvo en los saludos», puntualiza entre risas.

Martín Clemente prefiere no comentar, de momento, qué papel interpretará. Es habitual, cuenta, que los papeles se intercambien entre los integrantes del reparto. «En principio voy a hacer un personaje con peso en la obra», adelanta.

«Es un hombre muy implicado con el proyecto; está muy pendiente de sus trabajadores», dice sobre el exmiembro de Mecano

Malinche cuenta con 70 artistas y un equipo humano que llega a sumar 150 profesionales. Aunque inicialmente iba a estar protagonizado por Chanel Terrero, su paso por Eurovisión y sus posteriores compromisos profesionales obligaron a cambiar los planes. La sustituyó la actriz y cantante mexicana Andrea Bayardo.

Nacho Cano, comenta el cacereño, está al pie del cañón. «Es un hombre muy implicado con el proyecto. Suele estar en todos los ensayos y en todos los procesos de selección. Me da sus indicaciones y está muy pendiente profesional y personalmente de sus trabajadores», describe.

Sueño cumplido

«He cumplido un sueño», admite Juan Pedro. «El que se quiera dedicar el teatro puede hacerlo en Extremadura sin ningún problema. Tenemos un teatro bastante profesional y de mucha calidad. Pero al que le llame la atención los musicales, el tema audiovisual o el tema lírico en Madrid hay más posibilidades. Y es que, encima, yo me he venido con un contrato de trabajo. No vengo a ver si me cogen o no y a probar suerte», algo bastante habitual en la profesión.

Tampoco ha tenido que enfrentarse a la difícil búsqueda de un piso de alquiler porque se ha instalado en la vivienda de su tía. «Por suerte mi tía vive sola y yo vivo con ella. Por curiosidad me puse a buscar piso y es cierto que apenas hay nada y lo que hay es malo, caro y pequeño. El metro cuadrado está por las nubes», zanja Juan Pedro, que también pertenece a la asociación folclórica Savia Viva de Coria, que su abuelo presidió durante 35 años.

