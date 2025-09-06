HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EN BREVEPLAZA MAYOR

Acto institucional por el Día de Extremadura

Sábado, 6 de septiembre 2025, 02:00

REDACCIÓN. El Ayuntamiento de Cáceres celebró ayer en la Plaza Mayor el acto institucional del Día de Extremadura. Este año cuatro niños pertenecientes a la Asociación Cacereña de Folklore 'El Redoble' han sido los encargados del izado de la bandera extremeña, tras el cual el alcalde en su discurso ha reivindicado mejores comunicaciones para facilitar el desarrollo de la región, pero sin perder «nuestra esencia».

El reloj del Ayuntamiento reproducirá el himno de Extremadura el lunes día 8 a las 12.00 y las 20.00 horas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 En estado grave tras sufrir un accidente y quedar atrapado en Cabeza del Buey
  2. 2 Se confirma la presencia de un lince en Talaván y el Ayuntamiento lanza un aviso a los dueños de perros
  3. 3

    El Ayuntamiento de Mérida instalará seis nuevos radares de control de velocidad
  4. 4 La Policía detiene a una pareja que guardaba 9 kilos de droga en un trastero de Cáceres
  5. 5 Los bomberos sofocan el incendio declarado en un piso de Valdepasillas
  6. 6 Un nuevo local abre sus puertas en el corazón del Casco Antiguo de Badajoz
  7. 7

    La Junta denuncia por lo penal a las empresas que no optan a 242 rutas de transporte escolar
  8. 8 Tres trenes que pasan por Extremadura interrumpen su viaje tras el arrollamiento de un vehículo
  9. 9 Sorprenden a un niño de 12 años con un revólver, cartuchos, droga y un libro de Pablo Escobar
  10. 10 Así ha sido la visita de Carolina Yuste al Centro Internacional de Flamenco en Badajoz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Acto institucional por el Día de Extremadura