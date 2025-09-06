Acto institucional por el Día de Extremadura

Sábado, 6 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

REDACCIÓN. El Ayuntamiento de Cáceres celebró ayer en la Plaza Mayor el acto institucional del Día de Extremadura. Este año cuatro niños pertenecientes a la Asociación Cacereña de Folklore 'El Redoble' han sido los encargados del izado de la bandera extremeña, tras el cual el alcalde en su discurso ha reivindicado mejores comunicaciones para facilitar el desarrollo de la región, pero sin perder «nuestra esencia».

El reloj del Ayuntamiento reproducirá el himno de Extremadura el lunes día 8 a las 12.00 y las 20.00 horas.