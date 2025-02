Acepta en Cáceres su condena número 11 por alquilar pisos que no son suyos

Con las manos esposadas, sentado ante los tres magistrados de la Audiencia de Cáceres, pendiente de él dos policías nacionales, Iván L. escuchó este jueves sin inmutarse su sentencia número 11: Un año y tres meses de prisión, pagar una multa de 1.080 euros, ... y devolver el dinero que le había quitado a su última víctima: 1.100 euros. La condena era un acuerdo al que habían llegado su abogado defensor, la fiscal y la acusación particular. Fue cuestión de unos pocos minutos, cuando el presidente del tribunal leyó en voz alta el acuerdo y dio por terminada la vista, Iván L. se levantó del asiento a una indicación de los agentes, que le llevaron al furgón policial en dirección a la cárcel.

Había sido condenado por estafa, y su víctima estaba fuera de la sala, ni siquiera había tenido que entrar a declarar. «Yo le ingresé 1.100 euros por el alquiler de un apartamento en Madrid, en donde me iba a vivir –comentaba–, y resulta que me engañó y me quede sin dinero, que era el alquiler de dos meses».

El engañó ocurrió en el mes de agosto de 2021, cuando el cacereño, que estaba buscando un piso económico para empezar a vivir en Madrid, vio en la página web 'milanuncios' que se alquilaba un apartamento por un precio que le parecía que no estaba mal para los altos precios de alquileres de la capital. El alquiler era de 550 euros al mes.

Se puso en contacto con la persona que había puesto el anuncio. «No me dijo su nombre de verdad, me dio el nombre de una persona que estaba muerta –señala la víctima–. Ha cometido muchas estafas más como la mía, y ya me han dicho que va a ser muy difícil que recupere el dinero».

Se hizo pasar por una persona que murió el 31 de agosto de 2021. Acordaron que ingresara 1.100 euros en una cuenta bancaria prepaid services, que había abierto con los datos que otra persona, que el 29 de septiembre de 2021 le denunció por usurpación de identidad. Cuando la víctima ingresó el dinero, él lo transfirió a una cuenta de su titularidad.

Diez sentencias en un año

Iván L. tiene diez sentencias firmes por delitos de estafa, todas del año 2021 .

Las cuatro primeras solo le condenaron a pagar una multa, al considerar los tribunales que había cometido delitos leves de estafa. Eran de juzgados de Marbella, de Alcalá de Henares, de San Sebastián y de Getafe.

El 11 de mayo un juzgado de Palma de Mallorca ya le condenaron a seis meses de prisión. Nueve días después un juzgado de Castellón de la Plana, le impuso una pena de un año de cárcel. El 16 de junio el Juzgado de lo Penal número 1 de Pamplona le condenó a un año y medio. El 9 de julio un tribunal de Bilbao le sentenció a seis meses de prisión. El 7 de octubre un juzgado de Pamplona le impuso una pena de 6 meses de prisión, y el 16 de noviembre le condenó a la misma pena el Juzgado de lo Penal número 2 de Salamanca.

Normalmente los delincuentes que cometen estos delitos tardan mucho en ir a prisión, ya que suelen ser condenados a penas muy pequeñas; pero cuando están en la cárcel empiezan a sumar meses de prisión al sucederse los juicios.