El acceso al puente internacional de Cedillo depende de que Portugal defina la ubicación

Malestar en la Junta de Extremadura por haber sido excluida de la cumbre celebrada en Castelo Branco el pasado viernes en Castelo Branco (Portugal) sobre infraestructuras que afectan a ambos países y que permitirán mejorar las comunicaciones en la Raya. Entre ellas hay dos ... especialmente importantes para Extremadura, el puente internacional sobre el río Sever, entre Cedillo y el entorno de Nisa, y la IC-31, la carretera que se pretende que sea de alta capacidad (o autovía) y que conectará Monfortinho y Castelo Branco.

En la reunión del viernes estuvo la ministra de Cohesión Territorial, Ana Abrunhosa, y con ella los secretarios de Estado portugueses de Planeamiento y Desarrollo Regional, además de los presidentes de las cámaras municipales lusas y una representación al máximo nivel de la Diputación cacereña, con su vicepresidenta a la cabeza, Esther Gutiérrez. Sin embargo, la Consejería de Infraestructuras no fue invitada. Ese 'olvido' no ha gustado en la administración regional, que también tiene que pronunciarse sobre el proyecto. Por ejemplo, en la parte relativa a los accesos al futuro viaducto.

La carretera regional EX-374 tiene su final en las inmediaciones de la frontera. Se necesita un tramo de al menos un kilómetro desde el final de la vía y el nuevo puente. El asunto no es menor. De hecho, en 2014 la Diputación, presidida entonces por el popular Laureano León, renunció a liderar la construcción del puente y a los fondos europeos para ese fin por entender que no solo se trataba de construir el viaducto sino también unos accesos en los que no se había pensado por parte de la anterior administración cuando lideró la iniciativa.

La versión que ofrece ahora la Junta de Extremadura, a consultas de HOY, es que la comunicación por carretera con el puente internacional está a expensas de que Portugal decida el lugar exacto en el que irá. « La parte de la prolongación de la carretera está en proyecto, a la espera de que Portugal defina la ubicación definitiva», confirma el departamento regional de Infraestructuras que dirige Manuel Martín Castizo. De momento, el pasado mes de mayo se firmó un contrato de servicios con la consultora Lacer Ingeniería SL por importe de 28.492 euros para la asistencia técnica en la redacción del proyecto del tramo de carretera de conexión con el puente previsto en las inmediaciones de la presa de Cedillo, aguas arriba del Sever en la línea fronteriza.

«Se han reunido y a la Consejería de Infraestructuras se le anuló una reunión para este asunto hace varias semanas y ahora no se le ha invitado», afirman en la Junta

Portugal cuenta con una partida de 10,6 millones para el puente a través de la gestión de los fondos europeos de la Cámara de Nisa, pero la Junta lamenta que se le haya ignorado pese a que tiene cosas que decir al respecto del proyecto. «Se han reunido en Castelo Branco y a la Consejería de Infraestructuras se le anuló una reunión para este asunto hace varias semanas y ahora no se le ha invitado», indican en la administración regional.

Por contra, se lamenta, sí estuvo representada la Diputación cacereña pese a que «no pone ninguna partida presupuestaria (la Junta aporta dos millones de euros) ni gestiona nada en este asunto».

Asuntos Exteriores

A su vez, desde el Gobierno regional se reclama que el Gobierno central desbloquee la firma del acuerdo entre la Junta y el Alentejo. «El Ministerio de Asuntos Exteriores tiene parado el tema. La Diputación de Cáceres en particular y el PSOE extremeño en general lo que deberían hacer es pedirle al ministro Albares que se pronuncie o que deje firmar el convenio a la Junta y Portugal».

Según se explicó desde el Ejecutivo regional, el 14 de diciembre, el director general de Acción Exterior de la Junta recibió del Ministerio de Asuntos Exteriores la indicación de que debía paralizar el acuerdo. Y apenas un día después se recibió un nuevo informe en el que se anotaba que este tipo de acuerdos corresponden al Gobierno central.

El delegado del Gobierno, José Luis Quintana, se ha ofrecido para colaborar en resolver la situación y ha garantizado que no habrá paralización del proyecto.