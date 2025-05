«No acabo de estar tranquila, no me quito lo que ha pasado de la cabeza»

María Santano es viuda y vive en el edificio Entresierras, en el Nuevo Cáceres. El lunes 8 de abril, el exterior de la fachada ... lateral del bloque se vino abajo. Con el susto metido en el cuerpo, María cogió lo indispensable y se fue a dormir a casa de su hermana. Desde el pasado jueves ya está de nuevo en su domicilio, pero no acaba de quitarse los nervios de encima, reconoce. Las estancias próximas a la fachada que se derrumbó han quedado inutilizadas mientras se llevan a cabo las labores de reparación.

«No acabo de estar tranquila, no puedo estarlo. Hoy me he levantado llorando. Ha sido muy duro. Lo único que saco positivo de todo esto es que nadie haya sufrido daños, pero tenemos mucha incertidumbre», relata esta mujer, de aspecto serio pero muy desenvuelta que lo primero que le dijo a su hijo, que trabaja fuera de Cáceres, es que no hacía falta que viniera, que se encontraba perfectamente. «No me quito esto de la cabeza. Desde la primera noche que nos tuvimos que ir hasta ahora, cuando ya estamos en casa pero aún tenemos que arreglar muchas cosas. Voy a ir a ver al administrador porque no sé muy bien qué falta por hacer y cuánto nos va a costar», subraya. Cuenta María que el sábado se desplazó la Policía Local al edificio y que, en su caso, le indicaron que había que precintar las partes más próximas a la fachada. «Les pedí por favor que no lo hicieran. No estoy haciendo uso de esa parte del piso, solo para coger alguna cosa que pueda necesitar», aclara.

Las viviendas son de cuatro habitaciones y dos baños. María se ha quedado sin dos de ellas y uno de los servicios, de momento.