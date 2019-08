Absuelto el dueño de un bar de La Madrila en Cáceres de agredir a un cliente que sí es condenado Edificio de la Audiencia Provincial de Cáceres. / HOY S. L. CÁCERES. Domingo, 11 agosto 2019, 08:50

La Audiencia de Cáceres ha confirmado la absolución del dueño de un bar de la Madrila Alta, que era acusado por un cliente de haberle pegado. El tribunal confirma la absolución decretada por el Juzgado de lo Penal número 2, y también la condena al cliente a tres meses de prisión por desobedecer a policías que intervinieron, y pagar 180 euros de multa por maltrato de obra.

El cliente no quiso abonar una consumición la tarde del 16 de julio del año 2017. La camarera llamó al dueño del local y este le echó del bar, llamando a la policía porque no había manera de que el hombre, que estaba borracho, se fuera. Según las grabaciones de una cámara de seguridad, el dueño le echó del local y le entregó un bastón que usaba, cuando el dueño se dio la espalda él le tiró el bastón. También se ve como la policía interviene para que no entre en el bar y él sigue insistiendo, sin hacer caso a los agentes que le impidieron entrar poniéndose en la puerta, decidiendo al final llevarlo a Comisaría detenido.