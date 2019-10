Absuelto un vecino de Alía acusado de provocar un incendio forestal al que pedían cárcel y 33.000 euros SERGIO LORENZO Cáceres Miércoles, 2 octubre 2019, 08:24

Nueve meses de prisión, someterse a tratamiento psiquiátrico durante un tiempo máximo de 5 años e indemnizar a la Junta de Extremadura con 33.654 euros. Esa el la petición que el ministerio fiscal realizó para un vecino de Alía acusado de haber provocado un incendio forestal por imprudencia.

Este hombre ha sido juzgado en Cáceres, en el Juzgado de lo Penal número 2 y ha sido absuelto al no encontrarse pruebas de que él hubiera originado el fuego.

El incendio ocurrió el 8 de septiembre de 2016, se inició en la parcela del acusado y se propagó quemando 31 hectáreas de terreno forestal. El lugar donde se produjo está catalogado como Espacio Natural Protegido Red Natura 2.000.

Fue acusado de haber causado el incendio de forma accidental al haber quemado rastrojos.

El acusado declaró que la mañana del 8 de septiembre de 2016 estuvo en su huerta, que recogió higos con los que cargó una burra y se fue a un bar del pueblo a echar una partida. Aseguró que no quemó nada porque no había rastrojos que quemar, y que no usó mechero, ni cerillas para encender fuego alguno.

Echando la partida en el bar

En el juicio la hermana del acusado declaró que a las diez de la mañana su hermano le había traído uvas del huerto, que luego se fue a echar la partida y que luego ella le llevó la comida alrededor de la una y media de la tarde.

La propietaria del bar también declaró que había estado esa mañana jugando una partida.

El fuego se inició alrededor de las dos de la tarde y ni la Guardia Civil ni vecinos de la zona vieron por allí al acusado.

En la investigación sobre el incendio se aseguró que fue provocado, posiblemente para la eliminación de pastos, pero el tribunal absuelve al dueño de la parcela al considerar que no hay pruebas que indiquen que él lo originó.