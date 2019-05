Hoy abren las atracciones de una feria de Cáceres que cuenta cada vez con menos casetas

Un concurso de saltos sin apuestas deportivas

Ayer quedó confirmado que por segundo año consecutivo no habrá apuestas deportivas en el Concurso de Saltos Nacional, el más antiguo de España. El Ayuntamiento ha estado negociando hasta última hora y el portavoz municipal, Rafael Mateos, se mostró esperanzado la pasada semana tras las gestiones con la Asociación de Empresas del Juego de Extremadura. Finalmente, y pese a solicitar los permisos, las apuestas no se realizarán por «cuestiones técnicas», corroboraba ayer el concejal de Festejos, Pedro Muriel. «Vamos a seguir trabajando pero no se pueden matar moscas a cañonazos, ya que había que montar una auténtica casa de apuestas en el recinto hípico», lamentó.