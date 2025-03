Abogada de los presuntos ladrones de Atrio: «No huían, estaban de vacaciones»

Sergio Lorenzo Cáceres Jueves, 4 de agosto 2022, 20:34 Comenta Compartir

«Se dice que han estado huyendo por Europa durante mucho tiempo; pero no está acreditado. Les han detenido en el extranjero porque estaban de vacaciones. No estaban fugándose, ni mucho menos; estaban de vacaciones, que ahora es la época para cualquiera», afirmaba este jueves Sylvia Córdoba Moreno, a las dos de la tarde, en los pasillos del Palacio de Justicia de Cáceres mientras esperaba si la jueza decretaba el ingreso en prisión de sus clientes, como había pedido la fiscal Natalia González, o les dejaba en libertad como ella había solicitado.

Los dos acusados ya habían declarado en Croacia, tras ser detenidos, que eran inocentes, y su abogada lo aseguraba también el jueves.

Según informó Raúl González, portavoz de prensa de la Jefatura Superior de Policía de Extremadura, los supuestos ladrones de Atrio fueron trasladados de la prisión de Dubrovnik a Madrid, el miércoles. «Llegaron a las siete de la tarde al aeropuerto de Barajas –señaló–, custodiados en todo momento por la Policía Nacional, en concreto por miembros de la comisaría de Cáceres». En los calabozos de la comisaría de Cáceres es donde pasaron la noche.

Fue en Cáceres cuando indicaron que su abogada era la mediática Sylvia Córdoba, doctora en derecho penal, que ha sido pareja del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que en la actualidad mantiene una relación con Esther Doña, viuda del Marqués de Griñón. La abogada ha hablado de estas relaciones en medios de comunicación relacionados con la prensa del corazón.

Ante la titular del Juzgado número 2 de Cáceres, los dos acusados se acogieron a su derecho a no declarar, solo respondieron a las preguntas de su abogada Sylvia Córdoba, que hizo hincapié en que según ella podían ser puestos en libertad ya que el delito del que se les acusa no está castigado con mucha pena de cárcel, y a que ellos tienen su familia y vivienda habitual en Madrid. «Se les acusa de un robo con fuerza cuya pena máxima pueden ser seis años en el peor de los casos –insistía la abogada–. El presunto delito ha tenido una relevancia mediática importante; pero la verdad, es que desde el punto de vista penalógico, la pena que lleva aparejada para mí no es tal como para justificar su ingreso en prisión».

Sylvia Córdoba se mostró muy amable y simpática con los alrededor de 25 periodistas y cámaras que estuvieron haciendo guardia en el Palacio de Justicia de Cáceres, llegando a decir alrededor de las tres de la tarde en broma, cuando salía del Palacio de Justicia, que no sabía si ir a comer al Restaurante Atrio.