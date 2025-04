La abogada de los detenidos por el robo de Atrio, preocupada por la salud de Priscila

Este jueves se cumplen tres semanas de la entrada en prisión de Constantín Gabriel Dumitru y de Priscila Lara Guevara. Desde el 4 de ... agosto permanecen en el centro penitenciario de Cáceres los presuntos autores del robo de Atrio después de que se decretara su entrada en la cárcel de manera provisional y sin fianza horas después de prestar declaración a su llegada a España tras ser detenidos el 18 de julio en Croacia.

«Se encuentran muy mal. Con tanta exposición mediática, están mal», dijo este miércoles su abogada defensora, Sylvia Córdoba. «Ella –prosiguió en referencia a Priscila, mexicana de 29 años– está muy perjudicada. A esto se le suma que su estado de salud se está complicando. Tenía algún padecimiento antes de entrar y en la cárcel no puede tener la misma atención médica que tenía en libertad. Eso nos tiene preocupados», admitió. La arrestada tiene hipoglucemia y otras dolencias, según su defensa. «Tiene una dieta muy especial que en prisión no puede seguir», apostilló la abogada defensora.

Proceso «rápido»

En lo que respecta al proceso judicial, Córdoba destacó que se está desarrollando a un ritmo «rápido». Al frente del caso se encuentra la jueza Aída María de la Cruz de la Torre, titular del juzgado número 4 de Cáceres, que instruye la investigación desde sus inicios.

«Ellos no han declarado. Se han acogido a su derecho a no declarar y, por tanto, no asumen la responsabilidad de los hechos», recordó la abogada sobre la situación de sus clientes. Córdoba ha recurrido la decisión de la jueza de mantenerlos en prisión y espera que en dos semanas se pronuncie sobre este hecho la Audiencia Provincial. Insiste en solicitar la libertad provisional para sus representados, a los que se les imputa un delito de robo con fuerza en establecimiento.

Hay que recordar que esta letrada había solicitado la puesta en libertad de sus representados al considerar que no hay riesgo de fuga, y que los dos acusados están afincados en España, con su domicilio en Madrid. Por otra parte, la abogada señaló que aunque el robo ha tenido una gran trascendencia mediática, lo cierto es que de ser encontrados culpables, como mucho serían condenados a seis años, dato que también ha señalado la acusación pública.

Tras la petición de la defensa, la titular del juzgado pidió a la Fiscalía que informara si era partidaria o no de la puesta en libertad de los acusados. La acusación pública señaló que deben permanecer en prisión porque hay muchas probabilidades de que se den a la fuga, porque asegura que es lo que hicieron desde que cometieron el robo en el hotel Atrio el 27 de octubre del año pasado.