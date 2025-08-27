Abiertas las inscripciones para la próxima Muestra de Artes Escénicas de Cáceres

Los profesionales que estén interesados en asistir a la décima edición de la Muestra Ibérica de Artes Escénicas (MAE), que se celebrará en Cáceres ... del 11 al 13 de noviembre tienen de plazo para inscribirse hasta el 30 de septiembre.

Se trata de una cita dirigida a profesionales de las artes escénicas como programadores, gestores culturales, redes de teatro, empresas, medios de comunicación, compañías, actores o actrices y otros profesionales de carácter regional, nacional e internacional.

Para la edición de este año se han recibido más de 950 propuestas artísticas de compañías nacionales e internacionales, que ya se han inscrito para formar parte de la programación y exhibir sus trabajos en diferentes espacios de la capital cacereña.

La MAE es un espacio de encuentro, debate, reflexión y comercialización del sector profesional de las artes escénicas, que tiene como finalidad, la promoción del teatro profesional de procedencia nacional e internacional, prestando especial atención a las compañías de Extremadura y Portugal.

Relaciones comerciales

Promotores y profesionales del sector a vienen a la MAE para establecer relaciones comerciales con profesionales de Extremadura. La organización ofrecerá a quienes se inscriban una serie de facilidades logísticas en función de la categoría de inscripción.

La Muestra Ibérica de Artes Escénicas (MAE) está organizada por la Asociación de Gestoras y Gestores Culturales de Extremadura (Agcex) y el Centro de las Artes Escénicas y la Música (Cemart).

Además, cuenta con la financiación de la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura, de las Diputaciones de Cáceres y Badajoz y el Ayuntamiento de Cáceres y con la colaboración de Extremadura Avante, el Gran Teatro de Cáceres, la ESAD de Extremadura, Cofae, entre otras instituciones.