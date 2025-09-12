Abierta la convocatoria para participar en el Otoño Literario Los autores y editoriales tienen de plazo hasta el 20 de septiembre para presentar sus propuestas

La concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Cáceres ha abierto la convocatoria para la sexta edición del Otoño Literario, por lo que todas aquellas editoriales y escritores que no hayan presentado sus obras en la pasada Feria del Libro de la capital cacereña, pueden hacerlo ahora en esta actividad que pretende dar esa oportunidad a la creación literaria.

Quienes estén interesados en dar a conocer sus obras literarias en esta cita que tendrá lugar durante los meses de octubre y noviembre, pueden mandar su petición al correo electrónico de la concejalía de Cultura hasta el sábado 20 de septiembre.

El concejal de Cultura, Jorge Suárez, ha señalado que «el objetivo es dar continuidad a este gran evento literario que poco a poco se ha hecho un hueco en la agenda literaria de nuestra ciudad, durante los meses de octubre y noviembre, con la llegada del otoño».

En el caso de que no pudieran llevarse a cabo todas las presentaciones del total de solicitudes, el ayuntamiento se reservará el derecho a realizar la selección de las obras que se presentarán atendiendo a criterios de diversidad de géneros literarios, temáticas, autores/as, etc.

La Biblioteca Municipal Julián Rodríguez Marcos, propulsora y organizadora del Otoño Literario, recibirá en concepto de donación un ejemplar de todas las obras presentadas dentro del programa, según reza en las bases del programa.

«Queremos acercar las presentaciones literarias a los diferentes espacios culturales de la ciudad, como en las anteriores ediciones. El año pasado contamos con la colaboración de instituciones y particulares como el Ateneo de Cáceres, Biblioteca Pública ‘Rodríguez Moñino/María Brey’, Tetería Plaza Mayor, Belleart, Los Siete Jardines, así como el propio Palacio de la Isla», ha recordado Suárez.

Día de las Escritoras

Dentro del programa del Otoño Literario, se dedicará el 13 de octubre a la celebración del Día de las Escritoras, uniéndose a la convocatoria que la Biblioteca Nacional realiza a todas las bibliotecas españolas.

«Confiamos en que esta sexta edición cuente con el gran éxito de público y de presentaciones de anteriores convocatorias» ha manifestado el concejal.