Abierta la convocatoria para participar en la feria internacional Arte Aparte La undécima edición del encuentro tendrá lugar en el Espacio Belleartes del 31 de octubre al 29 de noviembre

CÁCERES. Domingo, 24 de agosto 2025

La feria Arte Aparte ha abierto la convocatoria para la que será su undécima edición en la ciudad de Cáceres, donde pretende seguir consolidándose como un espacio libre y abierto a la experimentación dentro del panorama artístico contemporáneo internacional.

El encuentro tendrá lugar en el Espacio de Arte y Acción Belleartes y se desarrollará del 31 de octubre al 29 de noviembre de 2025, con artistas de distintas disciplinas y procedencias.

La convocatoria para participar se abrió el 18 de agosto y permanecerá hasta el 18 de septiembre. Pueden concurrir artistas y colectivos de cualquier disciplina, ya sea pintura, ilustración, grabado, fotografía, escultura, performance, vídeo, música, arte sonoro, nuevas tecnologías o instalaciones. La participación es gratuita y cada creador podrá presentar un máximo de dos obras. Las solicitudes deben enviarse al correo belleartcc@gmail.com bajo el asunto «Convocatoria Arte Aparte 2025», incluyendo el formulario cumplimentado y las imágenes de las obras.

El comité de selección valorará las propuestas atendiendo a su interés conceptual y técnico, así como a la viabilidad de montaje y adecuación al espacio. El resultado de esta selección se comunicará el 22 de septiembre, y las obras elegidas deberán enviarse entre esa fecha y el 9 de octubre para poder formar parte de la muestra.

Programación paritaria

La programación se construye con criterios de paridad: al menos un 50% de las participantes serán mujeres, y se mantendrá una fuerte presencia local, la mitad de los seleccionados serán artistas extremeños.