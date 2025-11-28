Una abarrotada Plaza Mayor de Cáceres se entrega al encendido de la Navidad Un 'videomapping' sobre la fachada del Ayuntamiento precedió a la cuenta atrás tras la que se iluminó el gran abeto central; las luces del resto de la ciudad tardaron media hora en dar luz

Cristina Núñez Cáceres Viernes, 28 de noviembre 2025, 20:57 | Actualizado 21:02h.

Entrar a la Plaza Mayor para ver el encendido de las luces de Navidad en Cáceres costaba este viernes lo suyo. Bajo los soportales más de uno se sentía literalmente atrapado. Una verdadera marabunta acudió a contemplar el chispazo inicial de un mes largo (cinco semanas, para ser exactos) de regalos, deseos de felicidad, comilonas y ambiente familiar. Esto durará hasta el 7 de enero. La Plaza se llenó hasta los topes porque cada año hay más tradición de bajar a ver el encendido y porque la pista de hielo (que todavía no se ha puesto en marcha) se come el 40 por ciento de su superficie, tal y como valoraban los agentes de la Policía Local encargados de controlar el acceso hasta el recinto. En un momento dado cortaron el acceso por Gran Vía, que se convirtió en una vía de evacuación.

Un cuento infantil proyectado sobre la fachada del Ayuntamiento dio la bienvenida a la Navidad cacereña. Contó la historia de Lucía, una niña que se reencuentra con su abuelo gracias a la magia de estos días. Fue el prólogo a la cuenta atrás. Un botón presionado por los niños de altas capacidades de Talentia hizo que se encendiera el Ayuntamiento, las guirnaldas de luces que salen de la pista de hielo y el árbol de 20 metros de altura. En el resto de la ciudad la iluminación tardó aproximadamente en prenderse, pero a eso de las ocho y media de la tarde ya todo brillaba en tonos dorados, que es el color elegido este año para la mayor parte de las vías de la ciudad.

Después del encendido cayó nieve artificial y sonó un clásico entre los clásicos de Navidad. Se trata del villancico de Mariah Carey 'All I want for Christmas is you'. El espectáculo continuó con el concierto que protagoniza la artista gaditana María Parrado, una cantante que salió de la Voz Kids y que cuenta con un repertorio de canciones Disney que ofrecerá el viernes 28, una cita eminentemente familiar. María Parrado ya conoce la ciudad de Cáceres, ya que estuvo el pasado verano dentro del concierto veraniego de Cadena Dial.

Además de las actividades en la Plaza Mayor las habrá también en los barrios. En el parque de Gloria Fuertes se ha instalado lo que se denomina la 'Peque navidad'. Es el clásico carrusel de todos los años con la noria y un trenecito. La novedad de este año son unos puestos de juegos para niños y adolescentes. También se están montando los puestos del mercado del Paseo de Cánovas, en el que suele haber paradas de artesanía, objetos y alimentación.