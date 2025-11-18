ABANCA y el Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Cáceres presentan una oferta financiera para los colegiados El crédito y las soluciones de inversión a medida protagonizan un catálogo ya disponible para responder a las necesidades del colectivo

R. H. Martes, 18 de noviembre 2025, 19:24 Comenta Compartir

ABANCA y el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Cáceres suman esfuerzos en materia financiera. Esto es posible gracias a un nuevo convenio diseñado a medida de los colegiados y cuya aspiración es ofrecer soluciones a sus necesidades reales.

La firma del nuevo texto tuvo lugar este martes y participaron el director de zona de ABANCA en Cáceres, Julián Serrano, y el presidente del Colegio, Diego Alfonso Salas. Tras la rúbrica, los representantes de ambas entidades conversaron sobre los desafíos presentes y futuros del colectivo y reafirmaron su voluntad de seguir colaborando.

Más crédito, más soluciones de inversión

La oferta financiera incluye un producto especialmente diseñado para este colectivo de profesionales: el nuevo plan 'ABANCA Emprendedores y Profesionales', el primer plan de pensiones simplificado de la entidad para personas trabajadoras autónomas. Se trata de una solución sencilla, flexible y diseñada para complementar la jubilación del colectivo y generar así un mayor ahorro que los planes individuales.

Adicionalmente, ABANCA ofrece el servicio Júbilo para el asesoramiento sobre las diferentes opciones con las que cuentan los colegiados y colegiadas para abordar la jubilación. La oferta de inversión del banco se completa también con la Cartera ABANCA 360.

Ampliar

El acuerdo detalla una amplia gama de productos y servicios diseñados específicamente para mejorar la competitividad de los profesionales colegiados. Entre ellos se incluyen pólizas de crédito, préstamos personales e hipotecarios, leasing mobiliario e inmobiliario o avales. Además, ABANCA refuerza su compromiso con las personas colegiadas y con el sector mediante la activación de las líneas de financiación oficiales del organismo público ICO o las SGR nacionales.

A disposición de este colectivo también está la oferta de terminales punto de venta (TPV) del banco, con tarifas adaptadas y a través de la que también se pueden contactar bonos.

Temas

Cáceres

ABANCA