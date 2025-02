'Marea naranja' del colegio María Auxiliadora contra el acoso escolar

La lectura de un manifiesto en la Plaza Mayor ha cerrado la marcha contra el bullying organizada por el colegio María Auxiliadora y que ha ... reunido a más de 700 niños. «Desde las aulas estamos convencidos que la mejor herramienta que tenemos para combatirlo en cualquiera de sus formas es la prevención, educando a las nuevas generaciones en la importancia del respeto, la empatía y la tolerancia», han señalado.

Un representante de cada clase ha leído una frase, hasta un total de 18. Después ha tenido lugar un baile coreográfico de alumnos de 5º y 6º de Educación Primaria titulado 'Se buscan valientes'; y por último, se ha reproducido el himno creado por la madrina del evento, Olana Liss.

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha destacado la importancia de trabajar unidos para luchar contra el bullying y ha animado a ser valientes y denunciar estos comportamientos.

«Es fundamental que todos trabajemos de la mano, unidos y pensando en seguir un mismo camino: el único que existe, el del rechazo frontal al desprecio a los demás. A quienes acosan, insultan, ningunean… No quieren jugar con determinadas personas o impiden que formen parte de su equipo. Se ríen de ellas, se burlan, les amenazan por redes sociales… Creo que todos sabemos a qué tipo de actitudes nos referimos», ha destacado

«Hay que decir no a quienes acosan, pero también a quienes miran para otro lado ante una situación de acoso», ha incidido. «Ante el bullying solo cabe ser valientes y denunciar. Buscad a esa persona con la que os sentís cómodos, - en vuestra familia, en el colegio – y contadlo. No lo dejéis pasar porque no os toca a vosotros directamente o a vuestros amigos», ha manifestado el regidor, que es padre de tres hijos.

«A veces uno tiene miedo a represalias, pero merecerá la pena. Si algo marca el futuro de las personas es la infancia, por eso es necesario que las familias nos alineemos con los colegios y vayamos todos a una. Que no miremos para otro lado», ha añadido.