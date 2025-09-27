Más de 600 inscritos en la décima edición de la Carrera Solidaria Kini Carrasco Esta cita deportiva, a beneficio de la Fundación Juegaterapia, será el domingo 5 de octubre por el centro de la ciudad

Más de 600 deportistas se han inscrito ya en la X Carrera Solidaria Kini Carrasco, que se disputará el domingo 5 de octubre por el centro de Cáceres a beneficio de la Fundación Juegaterapia, que trabaja con niños enfermos de cáncer para ofrecerles entornos más agradables durante su hospitalización.

La cita, que espera agotar los 750 dorsales, está organizada por el campeón paralímpico Kini Carrasco y contará con carreras de 2,5, 5 y 10 kilómetros, relevos inclusivo, unos 60 patinadores y carreras para menores de 14 años. El 40% de los participantes son mujeres, lo que supone la participación femenina más alta de todas las ediciones.

Los detalles de este evento deportivo se dieron a conocer ayer en un rueda de prensa con la participación del atleta paralímpico Kini Carrasco; el diputado de Deportes de la Diputación de Cáceres, Pablo López; el concejal de Empleo, Emilio Borrega, y el director gerente de la Fundación Jóvenes y Deporte, José Alberto Cacho.

La carrera comenzará a las 10.00 horas con la salida de los patinadores y a las 11.00 horas saldrán los corredores, para continuar después con las carreras infantiles. La salida y la meta está en la intersección de la calle San Pedro de Alcántara con la avenida de España y el circuito transcurre por el centro de la ciudad recorriendo vías como la avenida Hernán Cortés o la de Antonio Hurtado, entre otras.

Carrasco agradeció el apoyo de las instituciones a esta carrera cuyo objetivo último es arrancar una sonrisa a los niños enfermos de cáncer. «Las azoteas de algunos hospitales, que normalmente están llenas de suciedad y de máquinas, Juegaterapia las ha transformado en un parque o en un jardín para que los niños puedan correr», ha explicado.

«Y un día un padre me decía que al ver que su hijo sonreía de la manera que lo hacía, y que quizás sea de las pocas veces que lo vuelva a ver sonreír, todo merece la pena», indicó, al tiempo que recordó que se puede colaborar haciendo una aportación sin necesidad de correr en la carrera.

Circuito homologado

Desde el año pasado el circuito está homologado por lo que se espera la participación de atletas que busquen conseguir marcas mínimas que les permitan participar en competiciones como la San Silvestre Vallecana.

La cuota de inscripción es de de 5 euros para menores de 14 años y de 12 euros para el resto. Quienes no vayan a correr pero quieran colaborar podrán adquirir el dorsal planta (25 euros) o dorsal oro (50 euros). Tanto las inscripciones como la compra de dorsales simbólicos están disponibles en la página web deporticket.com.