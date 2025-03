Otros 500 metros de calles céntricas completarán el plan de peatonalizaciones en Cáceres

Los comerciantes reclaman información sobre Parras y Galarza

Denuncian falta de información y cuestionan que la medida les vaya a reportar beneficios. La Asociación de Comerciantes de Obispo Galarza, Parras y San José se ha dirigido al Ayuntamiento por escrito para preguntar por los detalles de la intervención en la zona, que incluirá la ejecución de una plataforma única en Parras y que desde el mes de junio restringirá el acceso de vehículos, ya con sanciones. A finales de 2021 presentó un escrito y aseguró contar con más de 1.300 firmas contra el proyecto. Su propuesta no iba contra la plataforma única, puntualizan, sino que apostaba por permitir la entrada de los coches aunque a velocidad limitada. En un documento enviado a la concejala de Tráfico y Policía, María José Pulido, le solicitan que «aclare y detalle las normas de funcionamiento a los asociados directamente afectados por citadas actuaciones de carácter restrictivo por parte de este Ayuntamiento». Aluden entre otros aspectos a limitaciones de vehículos, acceso al parking de Galarza, cómo se articulan los accesos para vehículos de los negocios de la zona, alojamientos turísticos y coordinación entre lo que el Consistorio ha aprobado y las propuestas de los comerciantes. Según confirmó el presidente de esta asociación de comerciantes, Manuel Méndez, el equipo de Gobierno no ha respondido hasta ahora al escrito, en el que también se pedía una reunión «con carácter de urgencia» con la concejala. Ha habido otros contactos con responsables municipales y «las explicaciones siguen pendientes», señalan en el colectivo. También han consultado con efectivos de la Policía Local que les habrían indicado que, en estos momentos, ellos no tienen detalles respecto a la aplicación de esa peatonalización que será parcial, en todo caso, ya que los residentes y los clientes del parking y de los alojamientos podrán entrar con sus coches de forma coordinada. Clavellina, San Antón, San José, Parras y Galarza forman parte del listado de más de una veintena de vías públicas que componen la nueva zona restringida. La misma ya ha sido aprobada de forma definitiva en pleno, en la sesión del pasado marzo.