500 manifestantes piden en Cáceres que Extremadura no sea «sacrificada»

Frases de «No a la mina» y «Los pueblos no se venden, los pueblos se defienden», fueron coreadas ayer por la tarde en una manifestación ... convocada por las más de 30 agrupaciones que forman 'Colectivos En Lucha Extremadura'.

Alrededor de 500 personas participaron en esta protesta que comenzó pasadas la seis y media de la tarde en la Cruz de los Caídos, y llenó las calles de música con dos batucadas hasta la Plaza Mayor. Entre los participantes se encontraba Irene de Miguel, coordinadora de Podemos Extremadura. La mitad de los manifestantes eran de la Plataforma Salvemos La Montaña de Cáceres, contraria a la mina de litio.

En la convocatoria de la manifestación se indicaba: «Desde hace un tiempo se ha señalado a la tierra de Extremadura como zona de sacrificio. Una cuarta colonización extractivista amenaza con macrorenovables, megaminería, macrovertederos y proyectos urbanísticos desarrollistas poniendo en grave riesgo los recursos naturales para una vida sostenible». Se lamentan los organizadores que Extremadura ya ha sufrido otras colonizaciones energéticas, como los grandes pantanos o la Central Nuclear de Almaraz, que no consiguieron el despegue económico y social prometido.

'Colectivos En Lucha Extremadura' señala que su objetivo es exigir derechos y reivindicaciones, como los derechos laborales, la lucha contra la precariedad, mejoras en un sistema sanitario público y universal, también en el sistema educativo, y la protección del medio ambiente.

Entre los que forman 'Colectivos En Lucha Extremadura' están: Ecologistas en Acción de Extremadura, Colectivo CALA, La Enredadera, Movimiento Ibérico Antinuclear, Plataforma Cívica Sierra de Montánchez Natura, Coordinadora Extremeña en Defensa del Sistema Público de Pensiones Coespe, Attac Extremadura, Plataforma 'No al muro' de Navalmoral, Red Solidaria y Popular de Cáceres (RSP), Plataforma No a la Mina de Cañaveral, Asociación 25 de Marzo, Red Autónom@s Extremadura, Comarca de Olivenza y Alconchel sin Minas, CAS Coordinadora Sanidad Pública, Extremadura por la Sanidad Pública, Plataforma Ciudadana por el restablecimiento de todos los servicios del Centro de Alta Resolución (CAR) de Trujillo; Plataforma Zona Villuercas Oeste. Renvables sí, pero no así, Fundación Atabal, Juventud Comunista, Extremeñería, Plataforma Extremeña por un Tren que Vertebre el Territorio y Enfríe el Planeta; Adenex, Rebelión Científica, Movimiento por el Tren Ruta de la Plata, Extremadura Entiende, Asociación Mudarte, Asociación Extremeña de Comunicación Social (Aecos), La Algarroba Negra, Plataforma por la Demolición de Valdecañas, Foro Extremeño Antinuclear, Asociación Sound System Extremadura, CSA Tiritanas, Movimiento de Mujeres Migrantes de Extremadura y El Lokalino de Montijo-Espacio Cultural.