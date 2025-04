500 funcionarios trasladan su espacio de trabajo por la obra de reforma en el Múltiples de Cáceres

Despachos y locales cerrados, pasillos precintados y trabajadores en nuevas ubicaciones. La reforma del edificio Múltiples, en pleno centro de la capital cacereña, ... ha llevado a reubicar a los funcionarios afectados, que de momento son los que se encuentran en el ala sureste de las plantas sexta a la novena. La administración regional confirma que los trabajos incidirán en el día a día de unos 500 funcionarios, aunque de forma escalonada. Hay que añadir los alrededor de 80 con los que cuenta la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, además de los que pertenecen al Ministerio para la Transición Ecológica, incide. Se están utilizando ya locales sin uso o incluso salas de juntas para que los trabajadores puedan desempeñar sus funciones. Hay grupos de hasta 10 que han debido cambiar de sitio para seguir trabajando. El teletrabajo es otra alternativa. Según la Consejería de Educación, responsable de la obra, la principal.

En la sexta planta se ubican las Consejerías de Educación y Hacienda. Nada más acceder a ella se observan los efectos de la intervención que lleva a cabo AFC Construcciones y Contratas SL. Una valla en mitad del pasillo impide el paso en el flanco izquierdo.

Ampliar Uno de los trabajadores de AFC, durante la intervención JORGE REY

Los despachos aparecen vacíos. Se han colocado carteles informativos en los que se indica expresamente que está prohibido pasar. «Si están trabajando en nuestra zona tenemos que irnos a otro lugar. Los antiguos ventanales se quitan y no podemos quedar a la intemperie», relata una funcionaria a cuyo departamento han llegado ya personas de otros diferentes dentro de ese proceso de reubicación.

Aunque la Junta alude a la opción es el teletrabajo, no siempre es así. «Hay trabajos que no se pueden hacer desde casa y además no todo el mundo dispone de los medios adecuados para ello», puntualiza un jefe de servicio. Añade que algunas dependencias que se habían utilizado años atrás para reuniones o acoger la visita de dirigentes del Gobierno regional ahora han permitido recolocar a los funcionarios.

Esta semana concluyen los trabajos en el ala sureste desde la sexta planta hasta la novena. La nueva cubierta ya está lista

«Efectivamente, se contempla el teletrabajo para la mayoría de los trabajadores mientras se desarrolle la fase de la obra en la que se vean afectados», insiste la Consejería de Educación a consultas de este diario. El problema se da cuando esos trabajadores se desenvuelven de cara al público. «Es impensable teletrabajar en estos días con las visitas diarias que tenemos en este inicio de curso», responden en Educación profesionales que siguen en sus puestos de trabajo. También en Vivienda o con los ordenanzas debe haber reubicaciones más que apostar por teletrabajar. Los efectos se notan en las plantas sexta, séptima, octava y novena. Se anuncia para esta semana la conclusión de la obra en esa parte.

Afectados

«Respecto al personal, hay algo más de 500 trabajadores afectados, pertenecientes a siete consejerías, además del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que está en la planta tercera. A ello hay que añadir los trabajadores de la empresa Correos», explica la Junta a través de la Consejería de Educación. No obstante, también precisa que «no se simultanearán», es decir, en ningún momento se verán afectados todos los funcionarios a la vez, «ya que la obra está proyectada en tres fases». La finalización de la reforma, que llevaba unos años a la espera, está prevista para el 31 de diciembre.

Es una obra de mejora de la eficiencia energética del Múltiples que incluye también al cambio de carpintería y de la cubierta. Esta última, ya acabada.

El adjudicatario es AFC Construcciones y Contratas SL. La suya fue una de las 11 ofertas recibidas en mesa de contratación. El presupuesto era de casi 2,6 millones, aunque el importe final ronda los 2,3 millones de euros.