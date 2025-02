225 migrantes se examinaron en 2023 en Cáceres para demostrar su integración en el país

¿Cuál es el pico más alto de la Península Ibérica? ¿Entre qué años transcurrió la Guerra de la Independencia de España? ¿Cómo se llaman ... los órganos de gobierno de las provincias españolas? Estas son tres de las 25 preguntas tipo test que las personas migrantes que quieran optar a la nacionalidad española deben responder en el examen de cultura previo a la solicitud de la nacionalidad.

En Cáceres durante el pasado año un total de 225 migrantes se examinaron del CCSE (conocimientos constitucionales y socioculturales), una prueba elaborada por el Instituto Cervantes, que desde el año pasado tiene centro acreditado en Cáceres. Se trata de un examen que se implantó en el año 2015. Su objetivo es demostrar que se tiene el suficiente grado de integración en el país.

Eduard Andrade es colombiano y reside en Cáceres desde junio de 2019. Pasó de ser visitador médico en su país de origen a trabajar en distintos empleos en su ciudad de acogida, el actual es cristalero, aunque en estos momentos está de baja médica. Casado y padre de cuatro hijos emigró con el afán de tener una vida mejor y para evitar la inseguridad de su país. Procede del valle del Cauca, una zona conflictiva. Antes de llegar a España vivió un tiempo en Ecuador.

Él pasó por el examen en octubre del año pasado para lograr la nacionalidad española y arraigarse más fuertemente a este país. «Para poder hacer el examen tienes que cumplir ciertos requisitos, entre ellos tener dos años de residencia legal, cuando tienes permiso para poder trabajar y para poder vivir aquí», explica Eduard. Esos dos años son en el caso de países que, como el suyo, tiene vínculos con España al igual que Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal o personas de origen sefardí. El resto de nacionalidades tiene que esperar 10 años. La residencia y el certificado CCSE son los documentos necesarios para solicitar la nacionalidad, un trámite que se incrementó en un 26% en el último año en todo el país.

Eduard no consiguió cita en Cáceres para llevar a cabo este examen y tuvo que trasladarse a Badajoz, en donde llevó a cabo esta prueba, que pasó con éxito. «Es un poco complicado pero si se prepara se puede sacar», relata. «Una vez que pagas la tasa y te inscribes en el examen te dan la aplicación para que a través de ella puedas practicar, estudiar». Según explica Eduard son un total de 300 preguntas las posibles, de las cuales salen 25 en la prueba que hay que realizar, tipo test. Él considera que para la comunidad latina esta prueba es más fácil que para las personas que no conocen bien el español al no ser su lengua materna. «Para los africanos u otros extranjeros es algo mucho más complejo este trámite», señala Eduard, que relata un difícil proceso migratorio en el que llegó a tener una orden de expulsión al serle denegado el asilo, una situación que pudo solventar.

Normas

Para la elaboración de este examen el Instituto Cervantes toma las normas establecidas en el Marco común europeo de referencia para las lenguas (MCER) y el Manual para relacionar exámenes con el MCER. La Constitución española y otras fuentes de Administración pública de España, además de los inventarios del Instituto Cervantes ('Referentes culturales y «Saberes y comportamientos socioculturales') son las fuentes con las que se elabora esta prueba.

El Instituto Cervantes está situado en el antiguo edificio de Magisterio de Virgen de la Montaña, que acogió el Instituto de Lenguas Modernas desde 2011 a 2019. El Instituto de Español como Lengua Extranjera (IELE) de la UEx, alojado en este espacio, se convirtió en el primer centro de la región acreditado por el Instituto Cervantes, una vitola de calidad que llegó un año y medio después de iniciarse la solicitud.

La acreditación facilita el reconocimiento del centro por parte de organismos educativos internacionales, instituciones académicas, agentes académicos y lingüísticos.

Además de la prueba CCSE a través de Instituto Cervantes también se llevan a cabo los exámenes DELE, que conducen a diplomas acreditativos del grado de competencia y dominio del idioma español. En su primer año de vida el Instituto Cervantes en Cáceres llevó a cabo un total de 59 de estas pruebas, según informa a este diario esta institución con 150 centros en España que cuida la difusión de este idioma y de la cultura española.