200 empresas quieren colaborar con el centro de almacenamiento energético de Cáceres

No se puso una primera piedra porque aún no se cuenta con la licencia de obras, pero a cambio, en el acto de este jueves, se descorrió ceremoniosamente una sábana que cubría la maqueta de lo que será el CIIAE (Centro Ibérico de Investigación ... en Almacenamiento Energético). Lo hizo Diana Morant, ministra de Ciencia, junto al consejero Rafael España y el alcalde de Cáceres, Luis Salaya, en mitad de una atmósfera de inauguración, o, al menos, de inicio de algo.

Fue la primera vez que pudo verse, a escala, cómo será ese centro que prevé traer a Cáceres este año a 130 científicos (una veintena ya está trabajando en el espacio habilitado en la escuela Politécnica de Cáceres) y poner a la ciudad en el mapa de la ciencia para dar respuesta al reto de la descarbonización. Según el dato que aportó Morant, de los 75 millones de euros destinados a este proyecto que pilota el Ministerio de Ciencia y la Junta, 14 están dirigidos al personal de investigación.

Las obras aún no han empezado, lo harán en junio, pero el mecanismo ya está en marcha. Uno de sus objetivos es que las empresas energéticas puedan no solo participar en los programas de servicios y alojamientos de incubadora, sino sumándose a programas específicos de asesoramiento y desarrollo de proyectos por el personal del centro, cuyo objetivo es paliar la intermitencia de la generación de las energías renovables. Tal y como señaló Rafael España un total de 200 empresas se han interesado en colaborar o investigar con el CIIAE y se avanza para comenzar a trabajar con ellas. Ya se han firmado acuerdos marco con cinco empresas. Extremadura New Energies (ENE) la compañía que promueve la mina de litio en Valdeflores es una de ellas. Su acuerdo tiene como fin desarrollar proyectos relacionados con el conocimiento de aplicaciones de litio, su economia circular y aplicaciones de hidrógeno. También ha firmado un acuerdo Phi4tech, la empresa de la fábrica de baterías de Badajoz, para la síntesis de hidróxido de litio y el reciclaje.

¿Cómo serán los edificios?

Juan Luis Vergara, responsable de este proyecto para Sacyr, empresa que junto a Gevora forma parte de la UTE que levantará este recinto, detalló como se repartirán los 12.000 metros del complejo, ubicado en el Cuartillo. Está formado por un edificio principal, con 7.100 metros cuadrados, donde habrá espacios destinados a la administración general y espacios vinculados a la formación y a la divulgación, con seis laboratorios de investigación y tres departamentos. La parte de plantas piloto cuenta con 4.000 metros cuadrados, que tal y como explicó Vergara «tiene gran protagonismo en la investigación, donde diferentes tecnologías se testean como paso previo a su implementación industrial».

De un tamaño más pequeño está la incubadora de empresas tecnológicas, con 1.100 metros. «Los tres edificios, aunque atienden a distintas necesidades, tienen un común denominador: talleres y laboratorios donde la investigación es la protagonista». Vergara apuntó a «una posible ampliación» de cada uno de estos recintos en el futuro. Se trata de un conjunto basado en la sostenibilidad y la eficiencia energética. Está adecuado al entorno natural en el que ha sido ubicado. «Va a ser un complejo referente a nivel local, nacional e internacional».

Los tres edificios del campus pueden ser ampliados en el caso de que se necesiten más investigadores en el futuro

14 de los 75 millones que se invertirán en el proyecto van dirigidos a la contratación de personal científico

Se prevé que un año después del inicio de las obras, en 2024, el edificio de las plantas piloto pueda estar ya en marcha y un año más tarde el edificio principal. La incubadora de empresas pondrá fin a las obras.

Al acto de ayer acudió la biotecnóloga Madalena Alves, presidenta de la fundación para la Ciencia y la Tecnología de Portugal, que representó el lado lusode este proyecto ibérico.

También estuvieron en esta especie de botadura oficial de este centro de investigación sus cuatro directores científicos Juan Manuel Pérez, David Parra, Breogán Pato, y Francisco Javier Gallego, además de jóvenes científicos que se han incorporado al proyecto en los últimos días.

Hubo efusividad en los discursos y la ministra Morant apeló a la necesidad de plantarle cara a las dificultades del contexto (crisis, guerra, consecuencias de la pandemia...) con inversiones como la que se está haciendo aquí y no con «austericidios». «Vamos a cambiar el mundo desde Cáceres», deseó ambiciosamente.