Unos 185 dibujantes de España y Portugal se dan cita en el III Art Festival
Redacción
CÁCERES.
Sábado, 18 de octubre 2025, 02:00
Cáceres volverá a ser escenario de arte al aire libre con la celebración del III Art Festival de Sketchers, que tiene lugar desde ayer hasta ... mañana y reunirá a 185 dibujantes y acompañantes procedentes de toda España y Portugal.
Estos artistas recorrerán el casco histórico, capturando con sus pinceles y cuadernos la esencia de la ciudad monumental cacereña.
El evento, organizado por Sketchers Cáceres y la Asociación Dibujarte, reunirá participantes de más de quince provincias españolas y tres regiones portuguesas.
Programación de hoy
Hoy será la jornada central, con sesiones de dibujo en las plazas más emblemáticas del casco antiguo. A las 13.30 horas está previsa la tradicional foto de grupo en las escaleras de la plaza de San Jorge, en la que mostrarán sus cuadernos.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión