Unos 185 dibujantes de España y Portugal se dan cita en el III Art Festival

Cáceres volverá a ser escenario de arte al aire libre con la celebración del III Art Festival de Sketchers, que tiene lugar desde ayer hasta ... mañana y reunirá a 185 dibujantes y acompañantes procedentes de toda España y Portugal.

Estos artistas recorrerán el casco histórico, capturando con sus pinceles y cuadernos la esencia de la ciudad monumental cacereña.

El evento, organizado por Sketchers Cáceres y la Asociación Dibujarte, reunirá participantes de más de quince provincias españolas y tres regiones portuguesas.

Programación de hoy

Hoy será la jornada central, con sesiones de dibujo en las plazas más emblemáticas del casco antiguo. A las 13.30 horas está previsa la tradicional foto de grupo en las escaleras de la plaza de San Jorge, en la que mostrarán sus cuadernos.