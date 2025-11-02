HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este domingo, 2 de noviembre, en Extremadura?
Alumnos en el Cefot de Cáceres, el año pasado. HOY
Ejército de Tierra

1.600 nuevos alumnos se incorporan este lunes al Cefot de Cáceres

Este reemplazo es el segundo ciclo de 2025 para la incorporación de soldados a la Escala de Tropa del Ejército de Tierra

R. H.

Domingo, 2 de noviembre 2025, 18:02

Comenta

Un total de 1.591 nuevos alumnos se incorporarán este lunes, 3 de noviembre, al Centro de Formación de Tropa (Cefot nº 1) de Cáceres. Los nuevos soldados iniciarán así su formación militar. Los alumnos pertenecen al segundo ciclo de 2025 y comienzan su camino para incorporarse a la Escala de Tropa del Ejército de Tierra.

Con esta nueva incorporación, el Cefot cacereño reafirma su papel como referente en la enseñanza militar de formación, continuando con su misión de preparar al personal de tropa conforme a los estándares establecidos por la Orden DEF/712/2022, de 18 de julio, que regula el currículo de la enseñanza de formación para el acceso a la Escala de Tropa del Cuerpo General del Ejército de Tierra.

Primer ciclo de 2025

Cabe recordar que el pasado mes de octubre, un total de 1.109 soldados (973 hombres y 136 mujeres) concluyeron la Fase de Formación Militar Específica y de Especialidad Fundamental (FFME y EF), pertenecientes al primer ciclo de 2025.

Así, al finalizar año habrán pasado por el centro de formación militar cacereño unos 2.700 alumnos.

