1.500 niños bailan el Redoble en Cáceres con Guardiola

«Sabes que hoy hace falta gente como tú, queremos formar un mundo nuevo». La frase forma parte del himno de los colegios de la ... Fundación Santa Joaquina de Vedruna, la promotora de una congregación con centros educativos religiosos y concertados en toda España. Esta mañana en la Plaza Mayor de Cáceres 1.500 niños la han cantado y se la han dedicado a María Guardiola, la presidenta de Extremadura.

Tres colegios extremeños Vedruna de la región (el Santa Carmen de Villafranca, el Santa Teresa de Cabeza del Buey y las Carmelitas de Cáceres, colegio donde estudió María Guardiola) han protagonizado un acto dentro de la semana escolar de Extremadura y han bailado con la presidenta y con el alcalde, Rafael Mateos, el himno de la ciudad para ensalzar la cultura local y, de paso, el buen hacer de Guardiola, a la que no han escatimado piropos. «Hoy tomamos este estribillo y te decimos María, en Extremadura hace falta gente como tú: valiente, comprometida, con principios y con la determinación de formar un mundo mejor, una Extremadura mejor, gracias de corazón por reavivar en nosotros el orgullo de sentirnos extremeños, y por reavivar el blanco, verde y negro más allá de los límites de Extremadura», ha dicho la conductora del acto, Alicia Avís. Han conmemorado además el 198 de la formación de la congregación de las Carmelitas y la unión de sus tres centros extremeños.

La presidenta, que minutos antes no había querido hacer declaraciones públicas sobre el inicio de la construcción de la gigafactoría de baterías de Navalmoral, sí se dirigió a los niños y a los profesores de Vedruna. «He venido para bailar y para cantar, pero no tenía pensado dirigiros unas palabras». Guardiola dijo sentirse orgullosa del talento de la juventud. «Pero con vosotros hay una conexión porque pertenecéis a mi colegio, donde yo me eduqué; los valores que yo tengo los aprendí en mi familia pero también aprendí mucho en mi colegio, yo hace muy poquito estaba en los pupitres que ocupáis». Ha animado la presidenta a los niños a batirse el cobre para ocupar lugares destacados en la sociedad. «Vais a ser lo que queráis en la vida, uno podrá ser piloto de avión, maestro, abogado, alcalde o alcaldesa, presidente o presidenta de la Junta, alguno debutará en primera división, pero lo que siempre vais a ser es extremeños, sois el futuro de esta tierra, tenéis que ser buenas personas y aplicar los valores de Santa Joaquina de Vedruna».

Tras las palabras, el baile. Ataviada con una blusa elaborada con el pañuelo de mil colores Guardiola ha bailado este ritmo popular rodeada de niños. También el alcalde Rafael Mateos. La presidenta jugaba en casa: no ha parado de saludar a gente, baño de masas total.

El Ceres London Trío, el grupo folclórico el Redoble y el tenor Carlos Martos han puesto la nota musical a este acto que ha terminado con el himno de Extremadura.