150 mujeres se reúnen en una jornada sobre emprendimiento

REDACCIÓN. La Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur) de Extremadura congregará mañana a 150 mujeres en una jornada sobre emprendimiento femenino que tendrá lugar en el complejo cultural San Francisco de Cáceres. El encuentro pertenece al programa ‘Emprendedoras extremeñas en red’ con el que Fademur Eapoya los proyectos de emprendimiento liderados. Se compartirán conocimientos y experiencias y se fortalecerán redes de colaboración.