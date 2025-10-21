HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

150 mujeres se reúnen en una jornada sobre emprendimiento

Martes, 21 de octubre 2025, 02:00

Comenta

REDACCIÓN. La Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur) de Extremadura congregará mañana a 150 mujeres en una jornada sobre emprendimiento femenino que tendrá lugar en el complejo cultural San Francisco de Cáceres. El encuentro pertenece al programa ‘Emprendedoras extremeñas en red’ con el que Fademur Eapoya los proyectos de emprendimiento liderados. Se compartirán conocimientos y experiencias y se fortalecerán redes de colaboración.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Nuevo coche para el alcalde: adiós a los Volvos de Celdrán
  2. 2

    A escena de nuevo un radar móvil de Mérida, que se colocará en diversas zonas desde esta semana
  3. 3 Restaurantes Lateral sustituye en Cáceres al 100 Montaditos de San Pedro de Alcántara
  4. 4

    El nuevo puente de Alcántara ya es una realidad
  5. 5

    La Junta de Extremadura recupera los proyectos de autovías autonómicas pero recorta la Zafra-Jerez
  6. 6 Investigan si el hombre de 72 años que murió en una cacería cerca de Trujillo sufrió un infarto
  7. 7 El Cupón Fin de Semana de la ONCE deja en Badajoz y Cáceres 80.000 euros
  8. 8

    El nuevo permiso por fallecimiento de diez días excluye a la familia política y podrá repartirse en cuatro semanas
  9. 9 Evoluciona de forma favorable el incendio de la corchera de San Vicente de Alcántara
  10. 10

    El exasesor de Moncloa niega que el hermano de Sánchez le enchufara en Badajoz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy 150 mujeres se reúnen en una jornada sobre emprendimiento