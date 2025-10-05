'Zumbando' vuelve a batir un nuevo récord y recauda 20.180 euros Más de mil personas se dan cita en el centro comercial El Faro para sumar fondos y destinarlos a la Asociación Española contra el Cáncer

Más de mil personas se concentraron este sábado en el centro comercial El Faro para recaudar fondos destinados a la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), que lo va a dedicar a la investigación contra el cáncer de mama. Los donantes se unieron en una gran zumba que se ha convertido ya en tradicional y lograron reunir 20.140 euros. Con esa cifra, la edición de este año ha batido un nuevo récord.

Zumbando, que es como se llama la iniciativa, comenzó siendo una cita deportiva con un tinte solidario y se ha consolidado como uno de los grandes eventos sociales del año para quienes no están dispuesto a quedarse quietos.

De hecho, se fueron apuntando personas hasta el último momento. Y no solo de Badajoz ciudad, dado que desde hace tiempo tiene un marcado carácter transfronterizo y atrae deportistas de Elvas y Campomayor.

Como ya se ha indicado, la importante cantidad de personas que acudió permitió a la organización batir un nuevo récord al recaudar 20.140 euros.

Entre las ocho ediciones anteriores más de 6.000 personas se habían ya entregado a la zumba para donar íntegramente más de 60.000 euros a causas sociales. Con el tiempo, la cita ha ido sumando adeptos y la recaudación ha ido aumentando de forma paralela. El año pasado, con 1.100 participantes, recogieron 18.800 euros y este 2025 han vuelto a superarse.

La sesión, organizada por Curro López y patrocinada por el centro comercial El Faro, destina la recaudación a una asociación distinta cada año. En 2024, el dinero se fue a Aspace y en 2023, a la Fundación Magdalena Moriche y Aexpainba.

¡La gente se movió con más fuerza cuando sonó 'Esa Diva', tema con el que Melody representó a España en Eurovisión 2025 y que fue además la coreografía oficial de la jornada. La estrofa de la canción «somos divas valientes» sirve además como lema de esta última edición del 'Zumbando' y de la camiseta oficial de la cita.