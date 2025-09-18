YMCA imparte los cursos ‘Puente Solidario I y II’ del programa Crisol Formas 2025

Redacción BADAJOZ. Jueves, 18 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Este lunes se ha celebrado en el Centro Social Las Moreras el acto de bienvenida y apertura de los cursos de formación en alternancia con el empleo ‘Puente Solidario I y II’, incluidos en el programa Crisol Formas 2025, que se desarrolla en la ciudad de Badajoz.

Estos cursos, de la especialidad ‘Comercio y almacén’, son impartidos a través de la entidad promotora YMCA y se desarrollarán en los centros sociales de Las Moreras y Suerte de Saavedra. En total participarán 60 alumnos y alumnas, seleccionados a través del programa Crisol Badajoz tras haber cumplido su Itinerario Personalizado de Inserción.

El acto ha servido como bienvenida e inicio de los cursos, que tendrán una duración de nueve meses: seis meses de formación y prácticas y tres meses de trabajo en empresas colaboradoras.

La Junta de Extremadura, el Ayuntamiento de Badajoz y el Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS), en colaboración con entidades sociales como YMCA y con empresas del tejido productivo local, reafirman con estas iniciativas su compromiso con la formación y la inserción sociolaboral de las personas en situación o riesgo de exclusión social.

Los proyectos ‘Puente Solidario I y II’ constituyen una herramienta esencial para mejorar la empleabilidad, favorecer la igualdad de oportunidades y dinamizar la economía local, consolidando un modelo de trabajo conjunto entre administraciones públicas, entidades sociales y empresas que multiplica los resultados y el impacto positivo en la ciudadanía.