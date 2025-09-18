HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

YMCA imparte los cursos ‘Puente Solidario I y II’ del programa Crisol Formas 2025

Redacción

BADAJOZ.

Jueves, 18 de septiembre 2025, 02:00

Este lunes se ha celebrado en el Centro Social Las Moreras el acto de bienvenida y apertura de los cursos de formación en alternancia con el empleo ‘Puente Solidario I y II’, incluidos en el programa Crisol Formas 2025, que se desarrolla en la ciudad de Badajoz.

Estos cursos, de la especialidad ‘Comercio y almacén’, son impartidos a través de la entidad promotora YMCA y se desarrollarán en los centros sociales de Las Moreras y Suerte de Saavedra. En total participarán 60 alumnos y alumnas, seleccionados a través del programa Crisol Badajoz tras haber cumplido su Itinerario Personalizado de Inserción.

El acto ha servido como bienvenida e inicio de los cursos, que tendrán una duración de nueve meses: seis meses de formación y prácticas y tres meses de trabajo en empresas colaboradoras.

La Junta de Extremadura, el Ayuntamiento de Badajoz y el Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS), en colaboración con entidades sociales como YMCA y con empresas del tejido productivo local, reafirman con estas iniciativas su compromiso con la formación y la inserción sociolaboral de las personas en situación o riesgo de exclusión social.

Los proyectos ‘Puente Solidario I y II’ constituyen una herramienta esencial para mejorar la empleabilidad, favorecer la igualdad de oportunidades y dinamizar la economía local, consolidando un modelo de trabajo conjunto entre administraciones públicas, entidades sociales y empresas que multiplica los resultados y el impacto positivo en la ciudadanía.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Oposiciones del SES: los primeros exámenes serán en octubre para 13 categorías
  2. 2

    Investigada una concejala del PP de Plasencia por un supuesto delito de odio contra un compañero de partido
  3. 3

    El PP abre un expediente informativo a la concejala de Plasencia investigada por presunto delito de odio
  4. 4

    «Es muy doloroso saber que los comentarios humillantes los ha escrito una compañera del partido, estoy muy mal»
  5. 5

    El extremeño que perdió su vuelo por una vaca suelta en la A-66
  6. 6 Intervenidas tres plantaciones de marihuana con varios kilos de cogollos en la provincia de Cáceres
  7. 7 Salen a subasta por 150 euros vehículos de alta gama incautados a narcos
  8. 8 Se busca a una mujer de 38 años desaparecida en Villanueva de la Serena
  9. 9 150 personas son evacuadas de la nave de Provecaex en Cáceres por un llamativo incendio que no ha causado heridos
  10. 10 Los bomberos intervienen en un incendio en el Provecaex de la carretera del Ferial de Cáceres

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy YMCA imparte los cursos ‘Puente Solidario I y II’ del programa Crisol Formas 2025