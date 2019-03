Hace ya varios años entrevisté a Magdalena Moriche en un programa de televisión que dedicaba un espacio semanal a asociaciones extremeñas. En esos momentos, Aexpainba daba sus primeros pasos. Magdalena comentó que tras conocer el diagnóstico de inteligencia límite de sus dos hijos, había comenzado a trabajar para encontrar los mejores recursos que fomentaran las capacidades de estos niños. Junto a su marido José María luchan desde entonces a favor de todas las personas con inteligencia limite y discapacidad intelectual, lo que les ha llevado también a crear la Fundación Magdalena Moriche.

'Yes we can' es un corto que ha grabado un grupo de voluntarios con miembros de la asociación, y que recoge a la perfección lo que indica su título: «Sí, podemos». No solos, pero sí gracias al apoyo de asociaciones como ésta en la que reciben la ayuda que necesitan para ser independientes, y descubrir las potencialidades de cada uno de ellos. Este cortometraje ha sido premiado en la II Muestra Internacional de Cine Solidario de Ciudad Real, certamen al que se presentaron más de seiscientos trabajos. 'Yes we can' es el resultado final de seis meses de andadura de un taller, en el que dieciséis participantes dirigidos por dos profesionales han conocido las técnicas audiovisuales para concienciar sobre la integración y hacer visible a este colectivo de personas que tanto tienen que aportar.

No es el primer premio que reciben, ya hace unos meses se reconocía a la fundación con el Premio a la Iniciativa Filantrópica de la Asociación Española de Fundaciones. Se valora que con una modesta disponibilidad de medios, trabajan por no dejar a nadie atrás y ofrecen un ejemplo de integración social que merece la pena ser reconocido.