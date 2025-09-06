El XXX Festival de Música Sacra y Antigua cuenta con Enrike Solinís o Amandine Beyer El certamen comienza el sábado 13 y se celebrará en iglesias de la capital pacense y de localidades aledañas

REDACCÍON BADAJOZ. Sábado, 6 de septiembre 2025

El Festival de Música Sacra y Antigua de Badajoz celebra su 30º aniversario del 13 al 26 de septiembre con un total de cinco programas en seis conciertos que tendrán lugar en varias iglesias y espacios, tanto de la capital pacense como de las localidades de Santa Amalia y Villagarcía de la Torre, a cargo del guitarrista Enrike Solinís y su formación Euskal Barrok Ensemble o la violinista francesa Amandine Beyer.

El certamen vuelve a recibir a ambas figuras, y también debutan en el mismo el violinista ucraniano Vadym Makarenko o el traverso sevillano Rafael Ruibérriz de Torres, acompañados respectivamente de Beyer y de la Orquesta Barroca de Badajoz.

La programación se completa con el estreno en Extremadura de obras de Luis Misón, conocido como el padre de la tonadilla escénica por su pionera contribución al desarrollo de la música teatral, a cargo de Effimera, grupo del que forma parte el clavecinista extremeño Álvaro Mota; y con la participación de la formación VN, cofundada y dirigida por el tenor extremeño Víctor Sordo.

En concreto, esta cita con la música sacra y antigua arranca el 13 de septiembre en la Iglesia de San Juan de Ribera de Badajoz con el dúo Le Rappel Des Oiseaux, integrado por los violinistas barrocos Amandine Beyer y Vadym Makarenko, y se extenderá con Effimera a Santa Amalia y Villagarcía de la Torre, el sábado 13 en la Iglesia Parroquial y el domingo 14 en el Castillo, respectivamente.

El claustro de la Catedral de Badajoz será el escenario del concierto que ofrecerá el miércoles 17 la formación VN dirigida por Víctor Sordo; y la Iglesia de San Andrés el domingo 21 el de la Orquesta Barroca de Badajoz con Rafael Ruibérriz de Torres como director y solista. El ciclo concluye el viernes 26 en el salón noble de la Diputación de Badajoz con una formación referente de la música antigua en el panorama nacional e internacional como Euskal Barrok Ensemble, creada y dirigida por Enrike Solinís.

Organizado por la Sociedad Filarmónica de Badajoz con el patrocinio de la Diputación pacense, el Festival de Música Sacra y Antigua pone en valor el patrimonio artístico y religioso pacense y sirve de plataforma para impulsar el trabajo de músicos de la región, como han destacado en su presentación el diputado de Cultura, Deportes y Juventud, Ricardo Cabezas; la directora del festival, Ana Hernández; y el presidente de la Filarmónica, que también cumple 30 años, Javier González.

Así, Ricardo Cabezas ha destacado los 30 años de este festival que la institución provincial apoya desde su inicio a través del área de Cultura, así como la «magnífica» organización de la Filarmónica y el «excelente» repertorio musical que ofrece este año, con el que hace una importante labor de difusión de este tipo de música y de atracción de nuevos públicos, aunque en cada concierto se llenan los espacios que los albergan, como las iglesias o el salón noble de la diputación, en los que la entrada es con acceso libre y gratuito.

Un festival que acerca formas musicales alejadas en el tiempo, de las épocas renacentista y barroca fundamentalmente, y que crea un ambiente «especial y mágico» en cada concierto, ha resaltado, mientras que Ana Hernández ha agradecido la labor de la Filarmónica y del anterior director del festival, Santiago Pereira, y el apoyo de la Diputación sin la que no podrían celebrar este 30º aniversario, dada la dificultad que supone el mantenimiento en el tiempo de este tipo de citas.

Hernández ha destacado del programa de este año, la presencia de figuras internacionales como Amandine Beyer o Enrike Solinís, el debut de Vadym Marakenlo o Rafael Ruibérriz de Torres y que toman un especial protagonismo instrumentos melódicos como la flauta y el traverso.

Finalmente, González ha señalado que este festival supone el inicio de la temporada 2025-2026 de la Filarmónica en su 30º aniversario, con motivo del cual harán actividades o eventos para celebrar estos años y ponerlos en valor.

Como ha explicado, esta sociedad es como un «gran árbol» con distintas ramas, cada una de las cuales son las distintas actividades y propuestas que impulsan, después de que se plantara hace 30 años por un grupo de melómanos, a quienes se les debe en su opinión que la Filarmónica, la ciudad y el público de Badajoz sea «realmente conocido», porque «no es casual» que se llenen estos conciertos o que haya tanto interés por la música y por este tipo de repertorios.

Del Festival de Música Sacra y Antigua, ha recordado que cuando se implantó no había nada en la región sobre este tipo de música y que con el tiempo se han creado orquestas u otros festivales, así como agrupaciones más pequeñas, de manera que, además de ofrecer cinco conciertos, permite poner en valor las iglesias, recuperar partituras que estaban «escondidas».