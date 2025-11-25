La XII edición del Certamen Nacional de Gastronomía se celebrará en Badajoz La cita de 2026 tendrá lugar en Ifeba en el marco de la tercera edición de la Feria Espiga, organizada por Caja Rural de Extremadura

La celebración del Certamen Nacional de Gastronomía en Badajoz se ha anunciado en la clausura de la segunda Feria Espiga.

R. H. Martes, 25 de noviembre 2025, 11:13 Comenta Compartir

Badajoz acogerá la XII edición del Certamen Nacional de Gastronomía el próximo año. La capital pacense se convertirá en 2026 en el epicentro culinario de España con una celebración que tendrá lugar en Ifeba, en el marco de la III Feria Agroalimentaria Espiga.

El certamen reunirá a algunos de los mejores chefs del país en un encuentro que «combina excelencia, talento y creatividad gastronómica». Así lo han anunciado el alcalde de Badajoz, el presidente de Caja Rural de Extremadura y el presidente de ATUGABA y en la clausura de esta segunda edición de Espiga.

La cita incluirá competiciones entre cocineros, reposteros y distintos perfiles del sector, además de actividades paralelas orientadas al público profesional y general. No faltarán las degustaciones, ponencias, exhibiciones culinarias y espacios dedicados a los productos extremeños de calidad.

El Certamen Nacional de Gastronomía organizado por Atugaba (Asociación de Turismo Gastronómico de Badajoz) y Facyre (Federación de Asociaciones de Cocineros y Reposteros de España) contarán en la organización con la colaboración del Ayuntamiento pacense y Caja Rural de Extremadura.

Este lunes se ha destacado la importancia de este certamen como motor de promoción turística y gastronómica para la ciudad. El regidor Ignacio Gragera ha afirmado que «será todo un honor acoger este reconocido certamen que pone en valor el papel de la región como referente culinario emergente en el panorama nacional».

«Nuestro producto ya es conocido y valorado, ahora tenemos que conseguir que vengan a conocer su origen, nuestra tierra y que se enamoren de ella», ha añadido el alcalde. Por su parte, para Urbano Caballo, presidente de Caja Rural de Extremadura, «es una grandísima satisfacción que venga aquí un concurso de estas características, con la calidad y el prestigio que atesora, lo que, sin duda, ha añadido, va a ser un aliciente para seguir trabajando en la edición del próximo año».

Por último, ha querido agradecer a la Federación de Cocineros y Reposteros de España que se haya apostado por Badajoz para un evento que promueve el talento y que permitirá visibilizar la Feria Espiga.

Por su parte, Manuel Corbacho, ha mostrado su satisfacción por conseguir traer a la ciudad este importante evento y subrayaba la importancia de situar a la capital pacense en el mapa gastronómico nacional. Además, ha destacado la importancia de la colaboración institucional y sectorial que ha hecho posible traer el certamen a la ciudad. «Gracias a Caja Rural de Extremadura por volcarse con nosotros y al Ayuntamiento de Badajoz que ha puesto todo de su parte para que consigamos este logro».