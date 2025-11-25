HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La celebración del Certamen Nacional de Gastronomía en Badajoz se ha anunciado en la clausura de la segunda Feria Espiga. HOY

La XII edición del Certamen Nacional de Gastronomía se celebrará en Badajoz

La cita de 2026 tendrá lugar en Ifeba en el marco de la tercera edición de la Feria Espiga, organizada por Caja Rural de Extremadura

R. H.

Martes, 25 de noviembre 2025, 11:13

Comenta

Badajoz acogerá la XII edición del Certamen Nacional de Gastronomía el próximo año. La capital pacense se convertirá en 2026 en el epicentro culinario de España con una celebración que tendrá lugar en Ifeba, en el marco de la III Feria Agroalimentaria Espiga.

El certamen reunirá a algunos de los mejores chefs del país en un encuentro que «combina excelencia, talento y creatividad gastronómica». Así lo han anunciado el alcalde de Badajoz, el presidente de Caja Rural de Extremadura y el presidente de ATUGABA y en la clausura de esta segunda edición de Espiga.

Noticias relacionadas

El jamón ibérico se reivindica en la Feria Espiga como el mejor embajador extremeño

El jamón ibérico se reivindica en la Feria Espiga como el mejor embajador extremeño

El brut blanco Puerta Palma logra la Gran Espiga de los cavas

El brut blanco Puerta Palma logra la Gran Espiga de los cavas

«La cocina vive un momento de enorme visibilidad y eso es una oportunidad»

«La cocina vive un momento de enorme visibilidad y eso es una oportunidad»

Los futuros cocineros compiten por la mejor tapa

Los futuros cocineros compiten por la mejor tapa

Toño Pérez: «¿Os imagináis el mundo sin jamón ibérico de bellota?»

Toño Pérez: «¿Os imagináis el mundo sin jamón ibérico de bellota?»

Los mejores quesos de la región ya tienen su Espiga

Los mejores quesos de la región ya tienen su Espiga

La cita incluirá competiciones entre cocineros, reposteros y distintos perfiles del sector, además de actividades paralelas orientadas al público profesional y general. No faltarán las degustaciones, ponencias, exhibiciones culinarias y espacios dedicados a los productos extremeños de calidad.

El Certamen Nacional de Gastronomía organizado por Atugaba (Asociación de Turismo Gastronómico de Badajoz) y Facyre (Federación de Asociaciones de Cocineros y Reposteros de España) contarán en la organización con la colaboración del Ayuntamiento pacense y Caja Rural de Extremadura.

Este lunes se ha destacado la importancia de este certamen como motor de promoción turística y gastronómica para la ciudad. El regidor Ignacio Gragera ha afirmado que «será todo un honor acoger este reconocido certamen que pone en valor el papel de la región como referente culinario emergente en el panorama nacional».

«Nuestro producto ya es conocido y valorado, ahora tenemos que conseguir que vengan a conocer su origen, nuestra tierra y que se enamoren de ella», ha añadido el alcalde. Por su parte, para Urbano Caballo, presidente de Caja Rural de Extremadura, «es una grandísima satisfacción que venga aquí un concurso de estas características, con la calidad y el prestigio que atesora, lo que, sin duda, ha añadido, va a ser un aliciente para seguir trabajando en la edición del próximo año».

«Es una grandísima satisfacción que venga aquí un concurso de estas características»

Urbano Caballo

Presidente de Caja Rural de Extremadura

Por último, ha querido agradecer a la Federación de Cocineros y Reposteros de España que se haya apostado por Badajoz para un evento que promueve el talento y que permitirá visibilizar la Feria Espiga.

Por su parte, Manuel Corbacho, ha mostrado su satisfacción por conseguir traer a la ciudad este importante evento y subrayaba la importancia de situar a la capital pacense en el mapa gastronómico nacional. Además, ha destacado la importancia de la colaboración institucional y sectorial que ha hecho posible traer el certamen a la ciudad. «Gracias a Caja Rural de Extremadura por volcarse con nosotros y al Ayuntamiento de Badajoz que ha puesto todo de su parte para que consigamos este logro».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Belén, limpiadora en Badajoz, sufre una agresión sexual: «Pensé, o salgo de aquí, o me viola»
  2. 2 Ni Madrid ni Vigo: el poblado de la Navidad más mágico está en este rincón de Extremadura
  3. 3

    Los funcionarios cobrarán casi 3.200 euros al mes en 14 pagas tras la subida del 11%
  4. 4 Muere un hombre tras caer de una escalera en Talayuela
  5. 5 Investigan a tres empresas por el uso fraudulento de la denominación de origen Pimentón de La Vera
  6. 6

    El arqueólogo del Consorcio del Casco Antiguo renuncia dos días después de su nombramiento
  7. 7 Herida una mujer de 65 años tras sufrir un atropello en el puente Lusitania de Mérida
  8. 8

    Una parroquia de Badajoz se convierte en refugio ante la ola de frío
  9. 9

    La Escuela de Hostelería ofrecerá comida al público dos días a la semana
  10. 10

    Condenan a 42 años de cárcel a la pareja que prostituía a mujeres en Nuevo Cáceres

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La XII edición del Certamen Nacional de Gastronomía se celebrará en Badajoz

La XII edición del Certamen Nacional de Gastronomía se celebrará en Badajoz