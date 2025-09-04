La XII Carrera Solidaria 'Badajoz contra el Cáncer' recaudará fondos para la AECC La cita deportiva y solidaria tendrá lugar el próximo domingo 14 de septiembre

La XII Carrera Solidaria 'Badajoz contra el Cáncer' rendirá homenaje el próximo 14 de septiembre a Antonio Pérez, y recaudará fondos para la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

El evento, que busca también promover hábitos de vida saludables, se ha presentado este jueves en la sede de la AECC en la capital pacense, en una rueda de prensa en la que han estado presentes la gerente de la entidad, Macarena Galindo; el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Badajoz, Juan Parejo; el diputado del Área de Cultura, Deporte y Juventud de la Diputación de Badajoz, Ricardo Cabezas; el presidente del Club Maratón Badajoz, Raúl Montero; y José Luis Santos, director de Santos Refrigeración, uno de los patrocinadores.

La cita arrancará a las diez de la mañana en la avenida República Dominicana con la prueba reina de 10 kilómetros, seguida de la caminata de 5 kilómetros y las carreras infantiles. La jornada concluirá con la entrega de premios y sorteos entre los participantes.

Las inscripciones, que estaban disponibles al precio de 10 euros (5 euros para carreras infantiles), tanto online como de forma presencial, ya se han agotado. Son un total de 600 dorsales, por lo que Raúl Montero ha mostrado su satisfacción y agradecimiento y ha explicado que para la próxima edición se valorará aumentar el número de inscripciones.

Se entregarán premios a los tres primeros clasificados de cada categoría y de la clasificación general, tanto en categoría masculina como femenina. Además, los tres primeros de la general recibirán vales de material deportivo valorados en 75, 50 y 25 euros respectivamente, informa en nota de prensa la AECC.

Compromiso contra el cáncer

Este evento nació en 2011 como homenaje a Antonio Pérez González, vecino del Polígono de la Paz, socio del Club Maratón Badajoz y muy implicado en la vida social y deportiva de la ciudad, fallecido a causa de un cáncer en 2010. Desde entonces, la carrera ha recaudado más de 49.000 euros destinados a proyectos de investigación de la Asociación Española Contra el Cáncer.

Macarena Galindo, gerente de la entidad en Badajoz, ha agradecido por ello el compromiso del Club Maratón Badajoz y de todas las personas y entidades colaboradoras que hacen posible este evento solidario, cuyo objetivo es seguir avanzando en la lucha contra el cáncer y ofrecer apoyo a pacientes y familiares.

Ha recordado además la cartera de servicios que ofrece la Asociación para pacientes y familiares, todos ellos gratuitos, y que se pueden consultar en el número gratuito de Infocáncer, el 900 100 036, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.

«Desde la Asociación Española Contra el Cáncer seguimos siendo la entidad privada que más recursos dedica a investigar el cáncer en nuestro país. En concreto, tenemos actualmente más de 143 millones de euros en proyectos que implican a más de 2.300 investigadores», ha añadido.

Así, la Asociación Española Contra el Cáncer es la entidad de referencia en la lucha contra el cáncer desde hace 70 años. Dedica sus esfuerzos a mostrar la realidad del cáncer en España, detectar áreas de mejora y poner en marcha un proceso de transformación social que permita corregirlas para obtener un abordaje del cáncer integral y multidisciplinar.

En su ADN está estar al lado de las personas por lo que su trabajo también se orienta a ayudarlas a prevenir el cáncer; estar con ellas y sus familias durante todo el proceso de la enfermedad, si se lo diagnostican; y mejorar su futuro con el impulso a la investigación oncológica.

En este sentido, a través de su Fundación Científica, la Asociación aglutina la demanda social de investigación contra el cáncer, financiando por concurso público programas de investigación científica oncológica de calidad. Hoy en día, es la entidad social y privada que más fondos destina a investigar el cáncer (143 millones de euros en 750 proyectos, en los que participan más de 2.300 investigadores).

La asociación integra a pacientes, familiares, personas voluntarias y profesionales que trabajan unidos para prevenir, sensibilizar, acompañar a las personas afectadas y financiar proyectos de investigación oncológica que permitirán un mejor diagnóstico y tratamiento del cáncer.

Estructurada en 52 sedes provinciales, y presente en más de 2.000 localidades españolas, cuenta con más de 35.000 personas voluntarias, más de 728.000 socios y 1.261 profesionales. Durante el 2024, la Asociación Española Contra el Cáncer ha atendido a más de 136.000 personas con sus servicios de atención profesionalizada.