Vuelven a ocupar las casas de la riada en el barrio de Pardaleras de Badajoz Estado actual de las casas ocupadas ilegalmente en Pardaleras, junto a la 'autopista'. :: casimiro moreno Los vecinos piden al Ayuntamiento que derribe estos inmuebles para acabar con un problema que se ha repetido varias veces NATALIA REIGADAS Badajoz Jueves, 2 agosto 2018, 08:06

«Estamos otra vez igual, otra vez igual». María del Carmen no se conforma con decirlo una vez. No se lo cree. «Hay okupas otra vez en esas casas», dice de nuevo alargando la palabra 'otra'. Esta vecina, ya jubilada, vivía en el Cerro de Reyes cuando tuvo lugar la riada de 1997. Perdió su casa y fue realojada en Pardaleras, en los bloques de la autopista. Durante años ha visto cómo se iban deteriorando las casas que quedaban en pie en su antiguo barrio y hace unas semanas ha descubierto que vuelven a tener inquilinos ilegales.

María del Carmen no da sus apellidos porque tiene miedo. «No es gente que dé mucha confianza». Pero pide lo que muchos de sus vecinos, que se acabe con esa lacra con la que conviven a solo unos metros de sus casas.

El problema es el bloque de seis viviendas que queda en la 'autopista', entre el parque del río y las casas de realojo, en la esquina de la calle Giles Ontiveros con Juan Sebastián el Cano. Es un edificio muy conocido porque albergaba un taller de coches.

Las casas se han usado como fumadero de droga, están llenas de basura y se han producido incendios

En 2017, los vecinos de la zona ya abanderaron una protesta para desalojar a los okupas de este edificio, pero hace unas semanas que han vuelto a detectar actividad en el inmueble. Los okupas apenas se dejan ver, solo para entrar y salir rápidamente, pero han colocado telas a modo de puertas, ya que la estructura está desnuda. «También se acumula la basura y la tiran por las ventanas», se lamenta María del Carmen.

El mayor miedo de los vecinos es que se produzca un incendio. No sería la primera vez, estas casas ya han ardido varias veces por la acumulación de basuras. El estado en el que están, prácticamente en ruinas, también consideran que da mala imagen. Los okupas, apuntan los residentes de la zona, utilizan este lugar como infravivienda y también para el consumo de drogas. Hay indicios de consumo en los alrededores, principalmente fragmentos de papel de plata quemado, ya que se usa para fumar sustancias.

«No es forma de vivir»

«No es forma de vivir así», dice Joaquín, otro vecino de la zona. «Entre basuras y a 40 grados. Con el calor huele casi desde nuestras casas y ellos se meten a dormir allí».

Ante esta situación, la Asociación de Vecinos de Pardaleras ha reiterado su petición al Ayuntamiento pacense para que derribe las casas de la riada que quedan en pie. «Llevamos ya 20 años así», se lamenta Juan José Martín, presidente de la agrupación vecinal. «Da una imagen horrible en una zona que es entrada de la ciudad», añade.

Martín cree que la vuelta de los okupas es una señal más para que el Ayuntamiento acelere los trámites y haga desaparecer estas estructuras. El representante vecinal cree que es la única forma de acabar con los okupas de forma definitiva.

En octubre de 2017 los vecinos ya denunciaron que había okupas en estas mismas viviendas. Un mes después la policía acudió a la zona y, al identificar a los ocupantes, descubrió que estaban en busca y captura por lo que fueron encarcelados. Sin embargo, solo unos meses después el problema vuelve a estar activo en este barrio.

Hasta ahora, destaca Juan José Martín, el Ayuntamiento ha optado por negociar con los propietarios de viviendas de la riada para llegar a un acuerdo, comprar sus casas y demolerlas. El obstáculo es que algunos dueños no quieren vender por el precio que les ofrece el Consistorio. «En esos casos el Consistorio debería iniciar un expediente de expropiación forzosa porque, si no, no acabaremos nunca y ya son 20 años», concluye Martín.

Pardaleras no es el único barrio afectado por este problema. También quedan viviendas de la riada, que deben ser demolidas, en Antonio Domínguez, el Cerro de Reyes y San Roque. En estas zonas también se han dado casos de ocupaciones ilegales en las estructuras de la riada.

El fenómeno okupa también preocupa en otras áreas de la ciudad como La Picuriña, el Casco Antiguo, Suerte de Saavedra o Las Moreras.