«Hemos vuelto al tren tras el virus, pero le falta puntualidad»

Rocío Romero Badajoz Lunes, 14 de febrero 2022, 07:12

Hace falta más fiabilidad, más puntualidad y más limpieza». Son las tres reivindicaciones que tiene Miguel de la Calle, que ha vuelto a coger el tren cada día a las 7.17 horas en dirección a su puesto de empleo en la capital autonómica.

Como él, otros trabajadores dejaron de coger el Talgo en la estación de Badajoz por miedo a los contagios. Ahora han vuelto, pero se han encontrado con los mismos problemas de siempre, sobre todo los relacionados con la puntualidad.

Miguel de la Calle considera que es el mejor medio de transporte para quienes tienen que transitar a diario entre las dos ciudades. No contamina, los usuarios tienen más espacio que en coche o en bus, y pueden usar esas dos horas diarias de viaje a otras cosas. Ya sea trabajar, leer o descansar.

Incluso, le sale más económico. Lo sabe porque ha estado más de un año usando su propio vehículo. El bono mensual de Renfe le cuesta 104 euros. En cambio, ir y venir con su coche de lunes a viernes le sale por 180 euros solo en carburante, a lo que suma otros gastos como el desgaste de los neumáticos.

De hecho, recomienda a otros trabajadores en Mérida coger el tren en dirección a Madrid, el Talgo que tiene salida a las 7.17, y usar el Regional de las 15.35 horas para volver. Rara vez, dice, sale el último a su hora porque hay muchos transbordos, también de estudiantes que vienen de Cáceres y se suben al mismo tren en Mérida. Pero en el primero no suelen tener problemas de partida, salvo la incidencia de este mes.

El miércoles día 2 de febrero no llegó a salir y Renfe ofreció a los viajeros llevarlos a destino en autobús con salida una hora y cuarto después de la marcada por el tren. Miguel de la Calle optó por ir en su propio vehículo, pero aún así llegó a su puesto de trabajo una hora y cuarto tarde.

«Ese tiempo lo tengo que recuperar en mi trabajo. Como cogí el coche y me vine a Mérida, hice doble gasto, el del bono del tren y el de la gasolina, más el del almuerzo porque me tuve que quedar en mi trabajo para completar la jornada», explica.

Este empleado de la Junta que lleva nueve años acudiendo a Mérida, ve que el tren sigue teniendo muchas ventajas sobre otros medios de transporte. Pero también que es necesario exigir una mejora del servicio.

«Con la pandemia fuimos muchos los que dejamos de subirnos al tren por miedo a los contagios al ser un sitio cerrado y sin ventanas, pero ahora nos volvemos a animar. Quedamos la mitad de la mitad, pero aún así estamos volviendo».

Miguel De la Calle se pregunta si «no hay viajeros porque el tren no da un buen servicio o si, por el contrario, el tren no da un buen servicio porque no hay viajeros».

Miguel de la Calle e Isidoro Arroyo coinciden en la ventaja que han encontrado al volver al tren. Renfe decidió eliminar el papel y, por ello, ya no tienen que hacer cola para recoger el billete en taquilla. Ambos usuarios recurren a una aplicación en los teléfonos móviles para reservar asiento y obtener el ticket. Tienen los bonos mensuales vinculados a los teléfonos móviles.

Ambos se conocen a fuerza de verse en el vagón. Isidoro Arroyo llevaba cinco años usando este medio de transporte cuando la covid-19 le impuso el teletrabajo. Una vez que él y su esposa recibieron la primera dosis de la vacuna, en agosto de 2021, retomaron la costumbre del tren. Hasta entonces han estado un año usando su propio vehículo.

Cuando comenzaron a trabajar, ambos en la capital autonómica, compartían coche con compañeros. Después se iban y venían los dos solos. Isidoro Arroyo reconoce que el importe de la gasolina es prácticamente el mismo que los dos bonos mensuales. Pero cree que se ahorra algo en revisiones por kilometraje. «Llego a casa con la siesta echada», dice en broma. «Cuando el tren funciona, funciona muy bien. Es súper cómodo y rápido», alaba.

«Se para en mitad de la nada»

El Talgo de las 7.17 va con pocos usuarios y solo tiene una parada, en Montijo. Si cubre el trayecto sin sobresaltos, llega en unos 40 minutos. Lo habitual, en cambio, es que tarde 50 minutos. «Por algún misterio nos paramos en mitad de la nada tres o cuatro veces entre Badajoz y Mérida. Va lanzado, empieza a frenar, huele a quemado y se para. Alguna vez he preguntado el motivo y me han respondido que es por la señalización. Pasa con relativa frecuencia y perdemos diez minutos».

A veces han adelantado la llegada a la oficina y optan por el regional, que sale a las 6.56 minutos. «Nunca nos ha dado ese problema de pararse en mitad de la nada, pero sí que tiene más paradas en otras estaciones y al final tardamos lo mismo».

Para volver a casa, coge el regional de las 15.25 horas. «No suele pararse en medio de la nada, pero casi nunca sale puntual. Así es muy raro que lleguemos a la hora. Es cierto que ahora los retrasos son de cinco minutos, pero otras veces de veinte».

Reconoce que, si bien los problemas son de los de siempre, también es verdad que son menos frecuentes que en 2020. Y hay cosas que han mejorado, como el billete en el móvil que evita pasar por taquilla.

A Isidoro Arroyo le gustaría que mejorara la puntualidad. «El servicio tiene que ser fiable y regular, que se sepa que va a salir y llegar a la misma hora. Ahora no es fiable al cien por cien».

