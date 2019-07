La vuelta a los orígenes de Mercé y Tomatito cierra el Festival de Flamenco y Fado de Badajoz Imagen de archivo de una caja registradora. / HOY Las dos figuras de la música estarán acompañadas esta noche por el joven talento portugués Gaspar Varela CANDELA CARMONA BADAJOZ. Sábado, 6 julio 2019, 09:32

Esta noche finaliza el duodécimo Festival de Flamenco y Fado. Lo hará con una joven promesa portuguesa, Gaspar Varela, que con tan solo 16 años ya cuenta con un disco, 'Gaspar'. También actuarán dos artistas consagrados del flamenco, como son el cantaor José Mercé y el guitarrista Tomatito. Con su nuevo disco 'De verdad', compuesto por canciones que se convierten en una auténtica clase magistral, reivindican el puro flamenco como música. Los precios de las entradas para las actuaciones de esta noche oscilan entre los 20 y los 40 euros.

El primer protagonista de la velada, Gaspar Varela, es un joven guitarrista portugués que desde muy pequeño acompañaba con la guitarra a su abuela Celeste Rodrigues, hermana de la cantante de fado Amália Rodrigues. A los 7 años comenzó a participar en un programa de radio y a las 15 editó su primer disco, 'Gaspar'. De esta manera se convirtió en el guitarrista más joven en presentar su trabajo en un concierto en Lisboa.

El portugués actúa por primera vez en el festival de la mano de sus músicos Francisco Gaspar, al bajo y al contrabajo, y André Ramos, a la viola de fado. Varela tocará un conjunto de guitarras portuguesas con el que dará a conocer su disco, que consta de 12 composiciones de autores como Carlos Paredes, al que señala como uno de sus grandes ídolos; Jan Tisky, Jaime Santos y José Nunes. Para la grabación de éste contó con el apoyo de su maestro Paulo Parreira, premio Amália al Mejor Instrumentista en 2011.

El guitarrista luso actúa por primera vez sobre las tablas del auditorio Ricardo Carapeto

Los últimos protagonistas de la noche son José Mercé y Tomatito, guitarrista de Camarón de la Isla (entre otros muchos). Dos viejos amigos cuyos caminos se han cruzado en infinidad de ocasiones volviendo a coincidir en una misma idea; grabar un disco y hacer un gira para llevar su música a los escenarios más importantes del mundo. Esta noche presentan 'De verdad', un disco con el que quieren «reivindicar el flamenco como música, como cultura y elevarlo a la categoría que se merece».

Toda una reivindicación del flamenco que, según Tomatito, toca todo los palos que afortunadamente existen en el flamenco: tangos, alegrías, seguiriyas, soleás, bulerías y granaína. Mercé y Tomatito han coqueteado a lo largo de sus respectivas carreras con diferentes estilos como el pop, el jazz o el clásico moderno.

Tomatito fue durante dos décadas guitarrista de Camarón y, tras su muerte, es la primera vez que graba un disco con un cantaor. «Cuando me dicen que el fallecimiento de Camarón me ayudó a hacerme solista, yo siempre contesto que habría preferido mil veces que él siguiera por aquí para no haber tenido que hacerme solista», asevera el artista y recoge el festival en una nota. Colaboró con músicos como el dominicano Michel Camino, con el que recibió un Grammy Latino en el año 2000 con el álbum 'Spain'.

José Mercé, sobrino del mítico Manuel Soto 'El sordera', grabó su primer disco, producido por Manuel Ríos Ruiz, con tan solo 13 años. Además, participó en la película 'Bodas de sangre'; colaboró con el Ballet Nacional y ganó el Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba en 1986. Con más de 800.000 discos vendidos en los últimos 15 años, el cantaor jerezano es un artista que ha sabido transmitir que el flamenco es para todos, llevándolo a la máxima popularidad sin perder esencia ni profundidad.

Ambos artistas han alcanzado las mayores cotas de popularidad en cada uno de los estilos que han tocado, pero ambos necesitaban volver artísticamente a sus orígenes musicales.