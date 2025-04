La Vuelta a España despega de Badajoz

Badajoz será mañana la capital española de la aviación. La base aérea de Talavera la Real acoge esta mañana el inicio de la XLIX Vuelta ... Aérea a España, que tiene lugar de forma simultánea al XXXII Trofeo S. M. el Rey.

Esta competición surcará los aires españoles hasta el domingo 25 de junio y es organizada por el Real Aeroclub de España y el de Sevilla con la colaboración, entre otros, del de Badajoz.

La vuelta aérea cuenta con tres etapas. Desde la tarde de ayer han llegado a la ciudad las aeronaves hasta la citada base de Talavera, donde se iniciará el recorrido.

Mañana, 22 de junio, arranca a las 8.30 horas la competición. Cada vuelo se estima que durará entre dos y tres horas y media, porque no todas las aeronaves pueden alcanzar la misma velocidad. Algunas vuelan a 150 nudos (277 kilómetros por hora); otras, sin embargo, lo hacen a 90 nudos (166 kilómetros por hora).

La primera etapa llevará a los aviadores hasta Vitoria y la segunda arrancará en la capital alavesa para llegar a Pamplona.

Para finalizar el recorrido, los aeroplanos partirán de Navarra hasta Madrid. En la capital de España se espera la llegada en el aeródromo de Cuatro Vientos.

Esta experiencia reunirá a más de 45 participantes repartidos en 20 aeronaves. Dos de ellas son ultraligeros y las restantes son aviones ordinarios de 2, 3 y 4 plazas.

Además, el recorrido lo harán junto a un helicóptero del Ejército del Aire en labores de acompañamiento.

Desde el aeroclub de la ciudad, su presidente, Cayetano Barneto, afirma que le dan «las gracias al Ejército por la ayuda que prestan».

No hay un perfil tipo definido de participante en esta competición. Los hay muy variados, entre otras razones porque no existen restricciones por edad.

Requisitos

Los únicos requisitos solicitados son la posesión de los respectivos certificados médicos y tener en vigor la documentación personal y del vehículo.

En esta edición, una de las tripulaciones participantes está formada por tres generaciones de aviadores. Abuelo, padre e hijo completarán el recorrido en su aeronave.

Debido a que se espera tiempo revuelto, no se descarta una ligera desviación en el recorrido al final de la primera etapa. No obstante, por el momento tan solo hay confirmadas lluvias a la llegada a Vitoria. «Con la seguridad no se juega y eso es lo primero de todo. En caso de que el clima empeore, buscaremos otra opción de aterrizaje», asegura Barneto.

En la llegada a Madrid, los participantes disfrutarán de una cena como colofón final a estos cuatro días de recorrido. En ella, se hará la entrega de premios a las tres tripulaciones que hayan conseguido las mejores marcas.

Vuelos solidarios

Desde el Real Aeroclub de Badajoz llevan a cabo una iniciativa solidaria. Todo aquel que esté interesado en volar, podrá hacerlo con la donación de 30 euros o más al Banco de Alimentos de Badajoz. Los interesados pueden hacerlo desde el aeródromo Casimiro Patiño y tiene una duración estimada de 40 minutos.