La Vuelta al Baluarte de Badajoz abre inscripciones para su 40 aniversario
El cross popular se celebrará el 25 de enero
R. H.
Lunes, 1 de diciembre 2025, 18:53
El Cross Popular Vuelta al Baluarte cumple este año su cuarenta aniversario. Ya están abiertas las inscripciones para la carrera organizada por la Fundación Municipal ... de Deportes del Ayuntamiento de Badajoz, que se celebrará el domingo 25 de enero.
El recorrido en categoría sénior y juvenil es de 7,1 kilómetros, con salida en la plaza de la Libertad y meta junto al paseo de San Francisco, mientras que en las categorías alevín e infantil el circuito es de 2.300 metros mientras que en benjamín es de 1.100.
Las inscripciones son gratuitas y ya están disponibles en la web municipal desde este lunes, 1 de diciembre, y hasta el 11 de enero, con un número máximo de 2.950 dorsales en las diferentes categorías.
Así, 2.000 dorsales se corresponden aa las categorías Sub16, Sub18, Sub20, Sub23, sénior y veteranos; 500 dorsales para Sub14 y Sub12, y 300 dorsales para Sub10, según informa el Ayuntamiento de Badajoz en nota de prensa.
También habrá patinadores
Como el año pasado, también este evento incluirá una carrera de patinaje en línea, que contará con un máximo de 150 dorsales.
Las inscripciones se pueden realizar a través de la web, donde también se puede consultar la información de la prueba en el reglamento.
