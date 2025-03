La Vuelta al Baluarte de Badajoz hace honor al nombre de cross popular

Móviles. Muchos móviles enfocando a la meta. Los espectadores que se acercaron hasta la calle Alonso de Celada, por la que se accede a un ... lateral del parque de San Francisco, querían tener imágenes de sus familiares o amigos terminando el recorrido. «Sí, está grabado», respondía una mujer ante la insistencia de su marido, que también llevaba su teléfono en la mano y había hecho varias fotos.

Así, entre espectadores y deportistas -unos 2.400 inscritos-, hubo otra mañana más mucho ambiente en el entorno del quiosco de la plaza. Si ayer eran abrigos y bufandas en las Migas Solidarias, hoy predominaban las mallas y sudaderas. La Vuelta al Baluarte, que tiene entre sus patrocinadores a HOY, volvió a hacer honor a su nombre de cross popular.

A las once de la mañana tomaron la salida los corredores de juvenil a sénior, que tenían que completar un recorrido de 7.100 metros, desde la plaza de la Libertad, junto al Museo del Carnaval. Apenas 22 minutos (22.01, según el registro oficial) después cruzaba la meta Andrés González, el ganador en categoría masculina con 16 años. «Venía a ganar, porque el año pasado quedé segundo y me he encontrado muy bien», decía mientras su entrenador del Club de Atletismo Olivenza le interrumpía para darle dos besos y la enhorabuena.

En categoría femenina, María Libertad Centeno, con la camiseta del Club Maratón Badajoz, fue la primera. Paró el reloj en 27 minutos y 24 segundos. Muy contenta buscaba a las siguientes clasificadas para hacerse una foto.

Esa imagen se repitió en el podio. Aunque hubo que esperar hasta que finalizasen el resto de pruebas de las distintas categorías. Los infantiles y cadetes, con una distancia de 2.300 metros, salieron de la carretera de circunvalación frente al puente de la Autonomía a las doce menos diez, y los alevines, que corrieron 1.100 metros, tomaron la salida en el parque de la Legión a las doce y veinte.

Hasta que a la una y media empezó la ceremonia con los ganadores sobre el quiosco, los participantes compartieron experiencias y anécdotas en el parque de San Francisco a la vez que reponían fuerzas. «Es el momento de volver a ver a la gente con la que se entrena, una jornada de convivencia», se escuchaba a través de la megafonía.

Los más pequeños

La expectación en la meta se ha repetido con las competiciones de los más pequeños. Aunque en este caso algunos padres estaban más pendientes de darles un abrigo a sus hijos que de captar el momento. En la categoría cadete han ganado Fernando Juez y Elisabeth Copetudo; en infantil los primeros en completar el recorrido han sido Luis Manuel Fernández y Martina Bañas, y como los alevines más rápidos se han coronado Guillermo Herrera y Sofía Pacheco.