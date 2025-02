Vox vuelve a tener tres concejales en Badajoz

Vox ha recuperado este jueves a su concejal número tres. La farmaceútica María Jesús Salvatierra ha tomado posesión de su acta esta mañana en sustitución de Javier Liso, que dimitió en febrero tras ser condenado por amenazas en el ámbito de la violencia contra ... la mujer tras unos hechos ocurridos y denunciados por su pareja.

Aunque nacida en Sevilla, María Jesús Salvatierra reside en Badajoz desde hace 38 años y es la propietaria de la farmacia de Las Vaguadas desde 1992. La nueva concejala ha jurado el cargo en el salón de plenos, ha recibido la felicitación del alcalde, Ignacio Gragera, y la medalla de edil. A continuación, ha ocupado el banco junto a sus compañeros de Vox y ha participado en el pleno con voz y voto.

En una entrevista concedida a HOY esta semana, la nueva concejala advertía que una de las asignaturas pendientes del Ayuntamiento consiste en «dar un buen impulso turístico a la ciudad». Entre otras cosas, cree que la ciudad debería contar con un sistema que supervise el estado de aceras, impulsar el Casco Antiguo y fomentar el emprendimiento de los jóvenes pacenses.

En la conversación, la concejala se refiere a temas relacionados con la ideología de su partido. Se muestra en contra del aborto y a favor de replantear las políticas de violencia de género para abarcar a las víctimas familiares.

Precisamente, como se ha indicado antes, fue la condena relacionada con violencia de género la que llevó al anterior concejal de Vox a entregar su acta del Ayuntamiento al partido. Durante los últimos dos meses, la formación de Abascal solo ha contado con dos concejales (Marcelo Amarilla y Carlos Pérez). Hoy ha vuelto a tener tres. Las elecciones del 28-M respaldaron al partido de Abascal con 7.559 votos, 3.770 más que cuatro años antes. Fue el mejor resultado de su historia en la ciudad, aunque la mayoría absoluta del PP les limita su capacidad de actuación.

Aun así, han conseguido sacar adelante algunas iniciativas. En el pleno de marzo, Vox impulsó una propuesta de Vox para reclamar a la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) que adecente la senda para ciclistas entre el azud y la desembocadura del río Caya y que este organismo realice un estudio de los caminos en las márgenes del río Guadiana. En diciembre, los ediles reclamaron al PP más transparencia y que actualice el portal municipal con datos, como los salarios de los ediles y cargos de confianza. Aunque esta iniciativa no prosperó.

Pero también han llamado la atención con sus gestos. Por ejemplo, en el pleno de julio se quedaron sentados durante el minuto de silencio para honrar la memoria de Miguel Ángel Blanco, de cuyo asesinato era el aniversario esa semana. Argumentaron que lo hacían para no coincidir en el recuerdo con los concejales del PSOE. En noviembre también se desmarcó de la declaración institucional contra la violencia de género de la Federación Extremeña de Municipios y Provincias (FEMP). Entonces, el portavoz, Marcelo Amarilla, se mostró en contra de los «chiringuitos» creados en torno a esta lacra social. «Nunca hemos negado la violencia contra la mujer y que se puede luchar de otra manera, pero el método que se ha usado hasta ahora no ha servido. El sistema no funciona y hay que cambiarlo. Por muchas declaraciones y propaganda que hagan, (la violencia de género) no ha cambiado».