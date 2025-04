Comedores sociales: Volver a comer caliente 600 días después

Natalia Reigadas Badajoz Jueves, 4 de noviembre 2021 | Actualizado 05/11/2021 12:54h. Comenta Compartir

Carlos López León comió ayer revuelto de champiñones, hamburguesa con huevo frito y sandía. «Me he enterado de que había comedor y llevo cuatro días tirado en la calle. Esto al menos es una comida caliente y alimentarse, porque no tenía nada».

Como él, un centenar de personas han vuelto a comer esta semana a cubierto y platos calientes en Badajoz. Lo han logrado después de 600 días, el tiempo que ha obligado la pandemia a cerrar los comedores sociales. No han estado inactivos, han seguido repartiendo comidas y cenas en 'taper', pero sus usuarios echaban de menos sentarse en una mesa, tener los platos calientes y también el contacto con los voluntarios y trabajadores de estos comedores.

Carlos López estuvo ayer en el comedor San Vicente de Paúl, en la calle San Pedro de Alcántara. Le sirvió la hamburguesa Pedro Cabrera que es voluntario desde hace 12 años. Sufrió un accidente, tuvo que jubilarse anticipadamente y decidió ayudar para «no volverme loco por no hacer nada». Hace año y medio que no tenía contacto con los comensales, solo les entregaban las bolsas en la puerta y reconoce que no es lo mismo. «No es solo comida, mucha de la gente que viene necesita cariño».

Lo mismo opina la trabajadora social del comedor Hijas de la Caridad, en la calle Martín Cansado. Soledad Velázquez estaba cada día en la calle haciendo el reparto de comidas, pero echa de menos el trato cercano. «Estar más cerca».

Además de poder acoger a los usuarios bajo su techo, para los comedores es un alivio recuperar la presencialidad porque el gasto en tapers de usar y tirar suponía un sobrecoste. Mercedes Iniesta, trabajadora social en San Vicente de Paúl, explica que han gastado gran parte de su dinero y ahora tienen comida, pero les cuesta sobreponerse a otros gastos como la luz, el gas, etc, debido al esfuerzo que han hecho durante la pandemia. «Ha sido duro pero teníamos que estar ahí».

Ampliar Los voluntarios preparando la comida en el comedor San Vicente de Paúl. J. V. ARNELAS

Para reabrir ambos comedores han creado protocolos de seguridad similares. El aforo está restringido, se mantiene la distancia de seguridad, hay una entrada y una salida y, lo más difícil, deben desinfectar cada vez que los usuarios terminan de comer para atender a los siguientes. Cada comedor está recibiendo a unas 50 personas al día y, por el momento, todo se ha retomado sin problemas.

Otra de las dificultades que se han encontrado para recuperar su actividad ha sido tener voluntarios. «Muchas de las personas que nos ayudaban eran mayores y dejaron de venir en pandemia. Ahora algunos lo han retomado y otros no han querido, como es normal», explica Mercedes Iniesta.

El próximo reto para ambos comedores sociales es recuperar otros servicios. En el caso del de las Hijas de la Caridad quieren reabrir en unos días el servicio de duchas y en San Vicente de Paúl también volverán a contar con ropero.

PARA AYUDAR Número de cuenta comedor San Vicente de Paúl: ES33 2085 4500 7303 3022 8444 (Ibercaja).

Número de cuenta Hijas de la Caridad: ES56 2085 4500 7103 3331 9324 (Ibercaja).

