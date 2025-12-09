Voluntario de Cruz Roja: «Hay aporofobia, algunos duermen con barras de hierro por miedo»

«En Badajoz hay aporofobia». Lo asevera sin dudar Rafael Carballo, uno de los voluntarios de Cruz Roja. Tanto, que algunos de los 'sintecho' «duermen ... con barras de hierros por miedo a agresiones los fines de semana, cuando sale la gente joven». No es el único indicio, también conocen a personas a las que les han quemado sus pertenencias.

Rafael Carballo es uno de los 27 voluntarios que ayudan al centenar de personas que duermen en las calles de Badajoz, a los que reparten café y ropa para darles conversación y tratar de ayudarles a mejorar su situación. Al hablar con ellos y visitarles dos veces por semana, los voluntarios conocen la realidad de estas personas. Y así saben que enfrentan situaciones difíciles en las calles.

Rafael Carballo describe la fobia al pobre como el «miedo al desconocimiento, al temor de que nos ocurra algo porque desconocemos al otro».

Rafael Carballo, voluntario de Cruz Roja que afirma que existe aporofobia, reparte café a un 'sintecho' este jueves.

Ellos mismos han experimentado situaciones que les llaman la atención, como el día que una señora mayor se les acercó en la plaza de San Andrés, increpándoles. «Aquí, no; aquí, no» para exigirles que se marcharan en una noche de terrazas llenas. «Aquí, sí, le contesté», explica Verónica Montero, voluntaria. Hace un tiempo la negativa se extendió por la zona más cercana a la estación de autobuses.

Rechazo al pobre

«No son los que viven en la calle quienes dan los problemas», dice sin dudar José Antonio Jiménez, popularmente conocido en Badajoz como 'Epi'. Tras jubilarse como bombero hace un año, se ha convertido en presidente comarcal de Cruz Roja. «Los prejuicios son muy malos porque la mayoría de los que duermen en las calles de la ciudad son gente pacífica».

«Hay mucho rechazo al pobre en la capital pacense y por desgracia cada vez más», lamenta Rafael Carballo, quien por el contrario asegura que estas personas «son muy agradecidas al servicio que se les presta y lo saben reconocer.

Más importante que el café o la comida, para ellos lo importante es que una institución como Cruz Roja les escuche y acompañe».

La cifra 28.252 personas sin hogar han sido atendidas en centros asistenciales de alojamiento y restauración en 2022, un 24,5% más que en 2012, según la Encuesta sobre las personas sin hogar del INE y con los últimos datos publicados para España.