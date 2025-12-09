HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un hombre, abrigado este jueves para dormir en la estación de autobuses. Ángel Márquez

Badajoz

Voluntario de Cruz Roja: «Hay aporofobia, algunos duermen con barras de hierro por miedo»

La institución atiende a un centenar de personas que duermen en las calles de Badajoz, les reparte café y ropa como paso previo a intentar que mejoren su situación

Rocío Romero

Rocío Romero

Badajoz

Martes, 9 de diciembre 2025, 07:34

Comenta

«En Badajoz hay aporofobia». Lo asevera sin dudar Rafael Carballo, uno de los voluntarios de Cruz Roja. Tanto, que algunos de los 'sintecho' «duermen ... con barras de hierros por miedo a agresiones los fines de semana, cuando sale la gente joven». No es el único indicio, también conocen a personas a las que les han quemado sus pertenencias.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere el piloto Enzo Badenas, de 17 años, tras un grave accidente
  2. 2

    Un terremoto de magnitud 4 sacude el corazón de Álava
  3. 3

    «Hablo desde el dolor y desde esta casa vacía, porque es insoportable no ver a mis hijas»
  4. 4 Borja Sémper anuncia que termina la quimioterapia tras cuatro meses de tratamiento contra el cáncer
  5. 5 Guardiola insiste en el machismo de Abascal: «No debe ver bien que haya mujeres que lideremos»
  6. 6

    Todas las entradas y salidas a Badajoz por la A-5 están abiertas
  7. 7

    El Ayuntamiento de Badajoz asegura que está controlada la población de ratas
  8. 8

    ¡Santi, grábame un audio!
  9. 9

    Los coches eléctricos tampoco podrán entrar en la ZBE de Cáceres sin tarjeta de residente
  10. 10 Bertín Osborne da marcha atrás y se desliga de Gabriela Guillén tras su última aparición pública

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Voluntario de Cruz Roja: «Hay aporofobia, algunos duermen con barras de hierro por miedo»

Voluntario de Cruz Roja: «Hay aporofobia, algunos duermen con barras de hierro por miedo»