«Vivo en el centro con coches, edificios y ruido, aquí hay naturaleza y tranquilidad»

Miriam F. Rua Lunes, 1 de noviembre 2021, 08:42 | Actualizado 11:20h. Comenta Compartir

Mihail dice que cuando uno se propone un cambio lo primero que hay que hacer es crear un suelo, una base. Esa filosofía, que aprendió de la capoeira, la ha aplicado a una vida en la que con solo 27 años ha afrontado muchos cambios, el último venirse a Badajoz en plena desescalada del confinamiento a empezar una vida aquí.

Su primer cambio llegó cuando tenía 8 años. Junto a sus padres y su hermana dejó su país, Moldavia, para emigrar a Portugal. A su padre le surgió una oportunidad laboral en Portimão, en el Algarve, que les abría la puerta a una calidad de vida que su país ni les ofrecía ni tenía visos de ofrecerles porque, como muchos de los de la antigua URSS, siguen a remolque del capitalismo y sin el sostén de la Unión Europea.

Mihail, que se sabía de memoria todos los países, capitales y banderas de Europa, recibió –recuerda– con euforia su mudanza a Portugal. «Mi padre me enseñaba fotos y me parecía Miami, todo muy exótico, con mar y playa».

La realidad no fue tan idílica, se enfrentó a un idioma que no hablaba y a una cultura que estaba a años luz de la que conocía. «La primera persona negra la vi en Portugal, porque en Moldavia no hay negros. Fue un choque pero muy positivo, porque mi primer amigo en Portugal fue un negro de Santo Tomé. Él, que también era inmigrante, me acogió y me ofreció su ayuda mientras que los portugueses me dieron de lado».

Con la perspectiva que le da el tiempo, cree que el hecho de llegar a Portugal siendo un niño le facilitó el cambio, que volvió a experimentar cuando a los 18 años se fue solo a Lisboa para estudiar.

En Portimão descubrió la capoeira, un arte marcial que le fascinó y que, más allá de haberle convertido en un auténtico atleta, le ha dado las herramientas para desenvolverse en el mundo.«No es solo levantar una pierna o hacer una acrobacia, para mí es una forma de vivir, de adaptarme, encajar, de coger las oportunidades, de conectar con otras personas. No se puede reducir a lo deportivo, tiene una parte de tradición y cultura».

En Lisboa, puso en marcha un proyecto para llevar la capoeira a los barrios marginales de Seixal, al otro lado del río, y darle a niños y chavales una alternativa a la calle. Y, además, organizó varios encuentros internacionales de este arte marcial. En uno de ellos, se enamoró de una enfermera emeritense que es la razón de que él, nada más reabrir las fronteras, decidiera venirse a vivir a Badajoz. «El amor te mueve. Uno de los dos tenía que dar el paso y yo soy muy propicio a los cambios, me gustan las experiencias nuevas». Es sorprendente la fluidez con la que habla español, sobre todo, ajustando tiempos verbales. Dice que en Portugal entrenó el oído para los idiomas y que aquí procura escuchar más que hablar para ir asimilándolo.

Ampliar Mihail haciendo una acrobacia en el césped del parque del río. PAKOPÍ

Antes de venirse a vivir aquí, solo conocía Badajoz de paso pero curiosamente, ya tenía claro dónde practicaría capoeira. «Sabía que este iba a ser mi espacio de entreno. Aquí vengo solo, es un espacio para conectar conmigo mismo después del trabajo, las responsabilidades y las cosas de la vida que tiene que enfrentar cualquier adulto».

Elige el parque del Guadiana no solo porque hay los dos tipos de suelo que necesita para su práctica: suelo para los movimientos y césped para las acrobacias. «Vivo en el centro y es una zona muy urbana con coches, ruidos y gente siempre con prisas, aquí hay naturaleza, tranquilidad y aire fresco para respirar».

Mihail ha comenzado a sentar la base del que quiere que sea su futuro profesional en Badajoz, dando clases de capoeira en un centro deportivo de San Roque, hasta que pueda montar su propia academia. El suelo de su proyecto personal ya es firme.

Temas

Badajoz