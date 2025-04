Vivir junto a un refugio para yonquis

Natalia Reigadas Badajoz Sábado, 15 de junio 2024, 07:45 Comenta Compartir

A Leticia García le apareció una culebra en la entrada de su casa; a Andrés Morales le entró una rata; su hijo Ismael no puede abrir las ventanas porque es alérgico a los ácaros; y su vecina Alba se encontró en su cuarto con cucarachas que habían accedido por la ventana. Estos pacenses viven en la calle Afligidos, en el tramo más cercano a Eugenio Hermoso, y sufren todas las molestias debido a las ruinas y los solares que hay en el número 44.

Las ratas, las culebras y los bichos, sin embargo, no son el mayor miedo de estos vecinos que están tristemente acostumbrados. El mayor problema es que, en esta casa en ruinas, se refugian los toxicómanos, por lo que conviven con el ir y venir de los yonquis, con el mal olor por la acumulación de basuras y con jeringuillas en las aceras.

«Se mete gente a diario a sus cosas», se lamenta Andrés Morales, quien indica que, además de refugiarse en las ruinas, hacen sus necesidades en el solar. Este vecino entrega todas las semanas un escrito en el Ayuntamiento de Badajoz denunciando las condiciones de esta parcela frente a su casa. Adjunta fotografías y denuncia el mal estado del solar, pero no ha obtenido respuesta.

La parcela es una de las 187 denunciadas por la Asociación de Vecinos y SOS Casco Antiguo por no cumplir con la normativa. Por tanto, cuenta con un expediente en la Concejalía de Urbanismo. Los vecinos cercanos aseguran que lleva décadas en estado de abandono. HOY ha consultado al Consistorio pacense si tiene previsto intervenir en esta parcela, pero no ha obtenido respuesta.

Los drogodependientes suben una escalera semiderruida para refugiarse en lo que antes era una habitación de la segunda planta de una casa. La planta baja está cubierta de escombros y basura. En 2023 los bomberos tuvieron que cortar la calle Afligidos por el riesgo de derrumbe de la vivienda de este solar. El Consistorio pacense llevó a cabo un derrumbe controlado, pero solo parcial. No eliminó todas las estructuras y las que restan son las que se usan como fumadero de drogas.

Esta actividad ya ha dado más de un susto a los residentes. El pasado mes de enero el solar sufrió un incendio importante y los bomberos tuvieron que acudir. Como no podían entrar, usaron escaleras para subir el muro. Posteriormente retiraron las puertas que había en el cierre para poder apagar del todo las llamas. La consecuencia ha sido que ahora el acceso para los yonquis es más sencillo y también hay otras personas que abandonan basuras en la parcela a diario. El olor se mete en las casas, no solo de la calle Afligidos. Se deja sentir desde Eugenio Hermoso.

«Hace dos meses llegamos a casa y había una culebra estirada en la puerta. Costó que se la llevasen, hacia frente», recuerda Leticia García. Esta joven lleva en la misma vivienda toda su vida y siempre recuerda problemas con el solar abandonado. A su lado, Manoli Ramos, añade que otro vecino también se encontró una serpiente hace poco y que otra apareció en el hogar de los mayores de San Andrés que da a la calle Benegas pero tiene acceso por Afligidos también.

En su caso, sus hermanas viven pared con pared con las ruinas y además de los bichos y los malos olores, tienen mucho miedo a que un nuevo incendio afecte a su vivienda, especialmente si se declara de noche. «Aquí vivimos gente mayor y chicas jóvenes y a diario convivimos con lo que se mueve aquí», lamenta Manoli. Leticia la escucha y señala un entrante a otro solar, a unos metros. «Ahí tiran las jeringuillas, se ven a diario».

Andrés Morales, el vecino que escribe cartas al Ayuntamiento todas las semanas, tiene otro problema en su casa. Por una ventana se asoma Ismael, su hijo, con los ojos enrojecidos. Usa un dedo y limpia el alféizar, está lleno de polvo. «Soy alérgico a los ácaros y tener esto enfrente me obliga tomar mucha más medicación de la que tendría que tomar. No hay forma de limpiar y que no entren», se lamenta. En ocasiones, destaca este pacense, el estado de la calle le provoca serios problemas respiratorios.

Comenta Reporta un error