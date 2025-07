'Vivir con fecha de caducidad': un libro para mejorar la calidad de vida de las personas con ELA

La presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, ha presentado este jueves en el Hospital Centro Vivo el libro 'Vivir ... con fecha de caducidad', una obra impulsada por la Asociación ELA Extremadura y escrita por Pepi Ordoñez, paciente diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica (ELA). La publicación, que tiene como objetivo ayudar a ejercitar los músculos de la garganta de personas con esta enfermedad, se ha convertido en una herramienta útil para mejorar su calidad de vida.

Durante el acto, Del Puerto expresó su admiración por el trabajo de las entidades sociosanitarias y subrayó el compromiso institucional con estas organizaciones: «Son muchas veces el primer y último recurso donde no llegan los servicios públicos. Y por eso es fundamental apoyarlas», señaló.

Desde 2022, la Diputación de Badajoz colabora activamente con la Asociación ELA Extremadura, a la que ha destinado un total de 23.000 euros a través de convocatorias de acción social. Además, ha patrocinado diversas iniciativas como un documental y una carrera solidaria. Gracias a este respaldo, la entidad ha podido ofrecer servicios clave como fisioterapia, logopedia, atención psicológica y asistencia a domicilio.

La obra, editada por la Imprenta Provincial de la Diputación, cuenta con una tirada de 5.000 ejemplaresque se distribuirán de forma gratuita en todo el territorio nacional. «Es un orgullo que un servicio de esta institución haya hecho posible un proyecto tan humano y tan necesario», destacó la presidenta, poniendo en valor la implicación del personal de la imprenta.

Del Puerto también tuvo palabras de reconocimiento hacia la autora del libro: «Pepi, convivir con la ELA y además dedicar tu tiempo y esfuerzo a ayudar a otros pacientes es un gesto profundamente solidario. Es una muestra de coraje, de entereza, de valentía y de una generosidad inmensa», afirmó emocionada. «La ELA es una enfermedad muy cruel, pero con personas como tú tengo la esperanza de que algún día lograremos vencerla».

En su intervención final, la presidenta hizo un llamamiento a las instituciones públicas: «Cuando una persona enferma de ELA escribe un libro, no solo cuenta su historia: está gritando con dignidad lo que muchos prefieren no oír. Y ese grito interpela directamente a las administraciones públicas. Porque lo que no se investiga, no se cura. Lo que no se financia, no se cuida. Y lo que no se protege, se condena al olvido».

Paco Martín, impulsor de la iniciativa, intervino en nombre de la autora y agradeció a la Diputación su implicación «desde el minuto uno». Explicó que el libro, además de recoger el testimonio personal de Pepi Ordoñez, incluye recetas elaboradas por ella misma, adaptadas para pacientes con disfagia, una complicación común en las personas con ELA que impide tragar con normalidad.

Por su parte, el coordinador de la Asociación ELA Extremadura, Luis Rubén Checa, se mostró emocionado por la acogida que está teniendo el colectivo y por el respaldo social e institucional recibido en los últimos años.

El acto contó también con la presencia de la vicepresidenta segunda, Carmen Yáñez; el vicepresidente tercero, Ramón Díaz; varios diputados y diputadas de la Corporación Provincial, así como el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana.