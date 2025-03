Vito Cano, pintor: «Mis óleos son una especie de relatos cortos que cuentan historias»

Vito Cano (Almendralejo, 1958) acaba de cumplir los 65 pero él es de los que creen que los pintores no se jubilan nunca. Al menos ... los pintores como él, esos que «si venden cobran y si no venden, no cobran». Aspirante a infante de la marina a los 17 años, hippie a los 23, empresario de la hostelería perenne detrás de la barra de su mesón hasta los 50 y pintor a tiempo completo en los últimos 15 años, este artista autodidacta expone hasta el 26 de febrero en la sala Vaquero Poblador de El Hospital.

–¿Cuándo decidió que la pintura sería su medio de vida?

–He pasado mucho tiempo detrás de la barra de 'El Mesón', el negocio me llevaba doce horas diarias hasta que un día le di la llave a mi mujer y le dije: ya no abro más. Y ella estuvo de acuerdo conmigo.

–¿Se puede vivir de la pintura?

–Malvivir sí, aunque también hay épocas mejores. Hay un coleccionista suizo que cuando viene a España se lleva ocho o nueve cuadros. Trabajo mucho para el extranjero, el último mural me lo ha encargado un empresario turco para regalárselo a una empresa de Japón. Hay gente con casoplones que valora los murales que hago. Pero ha sido fundamental el apoyo de mi mujer, sin su ayuda no habría sido posible.

–Dicen quienes le conocen que antes de todo eso tuvo una época hippie.

–Eso fue cuando hice la mili por segunda vez. La primera tenía 17 años y me enrolé en la infantería de marina con la idea de ingresar en el Ejército. Pero como no tenía aptitudes para obedecer me dijeron que me fuese a casa y que ya me llamarían para hacer la mili. El problema es que tardaron seis años y tuve que volver cuando tenía mi vida hecha. Me sentó fatal y al salir me fui al Jerte a coger cerezas. Allí conocí un grupo de hippies que iban de pueblo en pueblo y decidí unirme. Yo solo llevaba mi guitarra y un saco de dormir. Fuimos a Salamanca, a Ávila... Dormir en la calle es duro.

–Hasta que volvió a asentarse.

–Regresé a Almendralejo y trabajé en dos discotecas hasta que abrí mi mesón junto al parque de Espronceda. El ambiente era genial, había gente de todas las clases, desde los 18 hasta los 60 años, pobres y ricos, gitanos y payos... Muy buena música y muy buenas tapas, teníamos hasta 18 clases de aperitivos que hacíamos mi mujer y yo.

–¿Cuándo cogió el pincel?

–Fue hace más de 30 años, necesitaba superar una situación complicada y eso me ayudó. Al principio pintaba el poco tiempo que tenía libre pero un día me di cuenta de que vendiendo mis cuadros sacaba lo mismo que estando todo el día en el bar.

–¿Le costó dar el paso de ser artista a tiempo completo?

–Estuve quince años pintando a ratos. Ponía los cuadros en el bar y los vendía. Pero en la hostelería no ves crecer a tus hijos, no ves a la familia y pierdes las amistades porque las vacaciones de todo el año son diez días en febrero.

–Y decidió cambiar de vida.

–Era cuestión de salud mental, si no lo hubiera hecho me habría vuelto loco. Mi jornada era la que lleva el dueño de cualquier bar, abría por la mañana y no cerraba hasta la noche. Aprovechaba para pintar las horas muertas o me iba al estudio a las 8 y pintaba hasta las diez. Yo quería aprender un oficio que no fuera la hostelería.

–¿Hizo estudios artísticos?

–Yo soy autodidacta. Comencé copiando cuadros de los grandes pintores y al principio se vendían casi mejor que mis creaciones. Estudié a Rubens, a Goya, a Velázquez, a Turner... Todos ellos han influido de algún modo en mi obra.

–¿Cuántos cuadros ha pintado?

–Casi 2.000 aunque las creaciones de mayor tamaño están en espacios públicos. En la casa de la cultura de Torremejía hay un mosaico en azulejos dedicado a la Familia de Pascual Duarte, y en el hospital de Tierra de Barros un gran mural en el que hice una especie de plano con los lugares más representativos de la comarca. También decoré la plaza de abastos de Almendralejo, una nave desangelada blanca y aburrida que llené de color.

–¿Qué siente al ver su obra en la mejor sala de Badajoz?

–Estoy contentísimo. He expuesto mucho pero es la primera vez que veo pasear a las personas entre los cuadros como si pasearan por un parque. Nunca había visto una sala en la que se puede ir y volver.

–¿Cómo son sus obras?

–Para mí todos los óleos son el mismo cuadro pintado en muchas facetas distintas. Mi pintura es amable, nada agresiva, colorista... El dibujo es un pretexto para poner color porque pinto más con el color que con el dibujo. Los óleos son una especie de relatos cortos que cuentan una historia.

–¿Cuál es el argumento del cuadro que ilustra su exposición?

–Es la historia de ese señor que tiene tiempo para él y se permite el lujo de mirar una flor. ¿Tú te acuerdas de tu abuela ensimismada, quieta y con la vista perdida en el fuego? Entonces se meditaba sin necesidad de que viniese ningún lama. Ahora está el móvil, la tele, las noticias siempre malas... pero no tenemos tiempo para ensimismarnos y dedicarnos ese tiempo a nosotros y a los demás.