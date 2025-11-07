HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El juicio ha sido en la Audiencia Provincial. HOY

Badajoz

Visto para sentencia el juicio contra dos primos por violar a una amiga en Badajoz cuando estaba dormida

La Fiscalía mantiene la petición de 7 años de cárcel para cada uno, la acusación particular lo eleva a 9 pero las defensas mantienen que las relaciones fueron consentidas

Natalia Reigadas

Natalia Reigadas

Badajoz

Viernes, 7 de noviembre 2025, 07:36

Comenta

La Audiencia Provincial de Badajoz ha cerrado este jueves el juicio contra dos hombres, primos entre sí, acusados de violar a una amiga suya ... que se quedó dormida en la casa de uno de ellos. El proceso ha quedado visto para sentencia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un cliente al precipitarse desde el hotel Zurbarán
  2. 2 Estafa del gigoló: detenido en una cafetería de Almendralejo antes de una cita
  3. 3

    RTVE celebrará el debate electoral de Extremadura pese al rechazo de María Guardiola
  4. 4

    El caso del hermano de Pedro Sánchez llega a la Audiencia: Emilio Serrano será el ponente
  5. 5

    El SES llama a pacientes para repetir análisis de sangre tras la huelga de técnicos sanitarios
  6. 6 La nueva colección de Eduardo Navarrete aterriza en El Faro y esconde un toque extremeño
  7. 7

    Educación premia por primera vez con 2.500 euros a los alumnos con mejores notas en la Selectividad que elijan la UEx
  8. 8 Francisco Farrona, alcalde de La Zarza: «Ha sido un vendaval de aire que ha arrasado medio pueblo»
  9. 9 Un nuevo frente frío dejará lluvia y viento este viernes en Extremadura
  10. 10 El Ayuntamiento de La Zarza pide ayudas a la Junta y al Gobierno por los daños del temporal

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Visto para sentencia el juicio contra dos primos por violar a una amiga en Badajoz cuando estaba dormida

Visto para sentencia el juicio contra dos primos por violar a una amiga en Badajoz cuando estaba dormida