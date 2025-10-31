Visto para sentencia el juicio de Belén Cortés: solo los dos varones siguen acusados del asesinato

Visto para sentencia uno de los casos de asesinato más duros que ha vivido Badajoz. Tras tres días de juicio solo dos de los tres ... menores acusados siguen estando señaladas como asesinos de su cuidadora. Los dos varones podrían ser condenadores por la muerte de Belén Cortés pero la chica solo está imputada como cómplice.

Este viernes se ha celebrado la tercera sesión del juicio por el asesinato de Belén Cortés con la lectura de las conclusiones de las distintas partes. La sesión se ha alargado desde las diez de la mañana hasta las tres de la tarde porque hay numerosos letrados. Además del fiscal y la acusación particular han valorado el caso las tres defensas de los menores, el abogado de la Junta de Extremadura y el letrado de una de las familias de los acusados.

El mayor cambio ha sido en la acusación particular. El abogado de la familia de la víctima, Raúl Montaño, ha modificado su escrito inicial y coincide con la fiscalía en que la joven de 17 años fue cómplice, cooperadora necesaria en el crimen, pero no autora de los golpes o la asfixia que acabaron con la vida de su cuidadora. Pide, por tanto, seis años para los dos varones de 14 y 15 años por homicidio y cinco para de ella como cómplice. Al inicio del juicio la acusación particular pedía ocho años para la chica, más que los varones porque ella tiene 17 años.

La petición final de la acusación particular coincide con la del Ministerio Público que sostiene que los varones de 14 y 15 años atacaron a Belén Cortés para fugarse, de forma sorpresiva y sin que su cuidadora pudiese defenderse. Luego, junto con la chica, huyeron en el coche de la víctima hacia Merida. Fueron detenidos allí unas horas después.

Además de la responsabilidad penal, el juicio debe servir para determinar la responsabilidad civil subsidiaria por este crimen. La familia de la víctima reclama más de medio millón de euros a la Junta de Extremadura. Los compañeros de la víctima han testificado sobre los incidentes violentos previos y las fugas que hubo en el piso tutelado. Han afirmado que avisaron a la administración pero no hubo cambios. Los forenses expertos en Psiquiatría también han destacado que son menores peligrosos que debían estar más vigilados.

Hay una cuestión pendiente en cuanto a la responsabilidad civil. Dos de los menores estaban tutelados por la Junta de Extremadura en el momento del crimen, por lo que se queda claro que la administración es su responsable. El tercero, el varón de 15 años, solo llevaba dos meses en el sistema y no se habían completado los trámites para estar tutelado, aunque en la práctica dependía de la administración. Este proceso también debe determinar si la responsabilidad civil en su caso la asume la Juntq o su familia, que está perdonada en la causa.

Además, en cuanto a las indemnizaciones, otra de las familias de los acusados, el de 15 años, reclama daños a la Junta por lo que ha ocurrido con su hijo, que ahora se enfrenta a una condena por asesinato.

En el caso de los casos con menores el proceso legal es más rápido que en la justicia ordinaria, por lo que se espera que en unos días se conozca la sentencia.