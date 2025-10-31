HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este viernes, 31 de octubre, en Extremadura?
Entrada de los menores en los juzgados de Badajoz. ÁNGEL MÁRQUEZ

Asesinato de Belén Cortés en un piso tutelado

Visto para sentencia el juicio de Belén Cortés: solo los dos varones siguen acusados del asesinato

La acusación particular corrige sus conclusiones y coincide con la Fiscalía en que la chica solo fue cómplice

Natalia Reigadas

Natalia Reigadas

Badajoz

Viernes, 31 de octubre 2025, 16:19

Comenta

Visto para sentencia uno de los casos de asesinato más duros que ha vivido Badajoz. Tras tres días de juicio solo dos de los tres ... menores acusados siguen estando señaladas como asesinos de su cuidadora. Los dos varones podrían ser condenadores por la muerte de Belén Cortés pero la chica solo está imputada como cómplice.

