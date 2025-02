«Las vistas del río fueron el factor definitivo para trasladarnos a la torre»

Miriam F. Rua Badajoz Lunes, 20 de diciembre 2021, 07:14 | Actualizado 19:14h. Comenta Compartir

A los cuatro años, Javier Joló salió de Badajoz y volvió con 28. En ese tiempo vivió en Córdoba, Málaga, Sevilla, Barcelona, Toledo y Lisboa siguiendo a su padre, directivo del BBVA. Nunca se desarraigó de la ciudad, a la que regresaba a pasar los veranos y las Navidades, ni nunca dejó de sentirse extremeño. Lo ilustra con una anécdota: «En los viajes a Badajoz en coche, mi padre siempre pitaba cuando entrábamos en Extremadura y nos poníamos todos muy contentos».

Cuando a él le tocó elegir la vida que quería para sí mismo, apostó por la estabilidad y se estableció en Badajoz para montar su empresa, dedicada a las renovables. Desde hace siete años, tienen su sede en la torre del edificio 'Siglo XXI', que le regala la panorámica más privilegiada del Guadiana que ofrece la ciudad.

Su despacho mira desde un noveno piso al Puente Real pero desde las cristaleras que salen del suelo al techo se ve el Guadiana más allá de Badajoz, se divisa Elvas, Campomayor e incluso se pueden contar los pilares de la futura sede de Amazon en la Plataforma Logística.

Joló estudió en Lisboa Ingeniería de Minas y comenzó a trabajar en una empresa de construcción haciendo los túneles del AVE. «Me gustaba mucho mi profesión pero pronto me di cuenta de que no era ese el futuro que quería para mí. Veía a mis compañeros con 40 o 50 años sin una vida estable, sin pareja, sin hijos, sin ni siquiera tener una vivienda propia. Yo quería una estabilidad, me apetecía vivir en una ciudad pequeña y manejable». Que esa ciudad fuese Badajoz, dice que fue una decisión sencilla. «Aquí están mis raíces, es una ciudad amable para vivir, que conocía muy bien y que tenía mucho que ver con el proyecto empresarial que decidimos desarrollar».

Ese proyecto se fraguó en la distancia con el que ahora es su socio, Andreas. «Pensé aunar mi carrera profesional con poder aportar algo a la sociedad y lo encontré en las renovables». Así nació Eco Energías del Guadiana en 2006, en pleno boom de las renovables, desarrollando proyectos solares desde el diseño a la puesta en marcha de las plantas.

Ampliar Joló, en su despacho, en la novena planta de la torre. José Vicente Arnelas

Tres años después, decidieron abordar proyectos que no dependieran de las subvenciones y la fórmula desde entonces ha sido hacer grandes plantas. Suya es la fotovoltaica 'Núñez de Balboa', en Usagre, que es el proyecto más grande de Europa, y que ellos mismos pretenden superar con otro que están desarrollando y al que también le han puesto nombre de conquistador, Francisco de Pizarro.

En los quince años que tiene su empresa han invertido más de 1.300 millones, tienen en plantilla a cuarenta personas, sus plantas ocupan 3.500 hectáreas y tienen 2.000 megavatios conectados en proyectos fotovoltaicos, que es el equivalente a la potencia instalada en los dos reactores de Almaraz.

«Las conversaciones y las reuniones las llevo mejor si estoy mirando al Guadiana»

Esas son las cifras de un empresa que echó a andar en el salón de la casa de su tía Dolores y que hoy está en la torre más alta de Badajoz. «La vistas fueron el factor definitivo para tomar la decisión de venirnos aquí. Esto nos aporta un intangible que no podemos cuantificar, pero que motiva mucho a la hora de venir a trabajar todos los días». Las vistas juegan también en favor de la imagen de su empresa. «Siempre que tenemos visitas, el primer comentario cuando llegan es 'increíble'».

Le ayuda además a desestresarse cuando los planes no salen bien. «Siempre que hablo por teléfono miro al Guadiana, parece que las conversaciones y las reuniones las llevo mejor si estoy viendo el río», el mismo que recuerda de niño por sus veranos en la piscina Florida y sus jornadas de pesca con su abuelo, comiendo migas y tirando piedras al agua, y que hoy es, califica, «la prolongación natural de mi casa», porque vive a tres minutos del parque del Guadiana.