Sor Carolina fue la encargada de explicar el museo de arte sacro del Real Monasterio de Santa Ana.

José Vicente Arnelas

Las visitas al Real Monasterio de Santa Ana de Badajoz se retoman con la apertura de su museo de arte sacro

130 personas recorrieron, en tres pases, las dependencias religiosas que habitan las clarisas y en las que murió la cuarta esposa de Felipe II

Badajoz

Domingo, 12 de octubre 2025, 20:35

Este domingo fue un día grande para los amantes del arte sacro y el patrimonio de Badajoz. 130 personas pudieron entrar -en tres turnos- en ... el Real Monasterio de Santa Ana, próximo a la plaza de la Soledad, y disfrutar del legado de un recinto conventual en el que murió la reina Ana de Austria, la cuarta esposa de Felipe II.

