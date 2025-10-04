Las visitas lírico-dramáticas del MUBA se abren a todos los públicos

Las visitas lírico-dramáticas reservadas hasta ahora a los estudiantes dentro del proyecto ‘Voces de un Museo’ del Museo de Bellas Artes de Badajoz ( ... MUBA) se abrirán al público en general, con dos lunes reservados a más de 150 alumnos y el sábado día 25 con dos pases para el resto de interesados en esta iniciativa que aúna arte plástico y música.

De este modo, el espíritu del MUBA volverá a concentrarse en la iniciativa ‘Voces de un Museo’ que pone en marcha la Diputación de Badajoz para que el espacio museístico ofrezca otras sensaciones, como se puso de manifiesto ayer en la presentación de la programación para este año, que trae como novedad la posibilidad de que también lo disfrute la población que no forme parte de la comunidad educativa.

Desde 2016, estas visitas lírico-dramáticas se han reservado para los estudiantes de distintas etapas y el éxito ha despertado tanta demanda que ahora el MUBA reserva el sábado, día 25 de octubre, para dos pases al público general a las 19.00 y 20.45 horas.

En total, más de 150 alumnos disfrutarán la unión entre arte plástico, e incluso la arquitectura del espacio, con la música que representa el momento cronológico de Pérez Rubio, Antonio Juez, Eugenio Hermosos y Luis de Morales, según indica la Diputación pacense en nota de prensa.